Del homenaje a la victoria: Javier Castellano retoma el éxito en Florida

El jinete venezolano Javier Castellano demostró una vez más su jerarquía al obtener una contundente victoria en el hipódromo de Gulfstream Park, en Florida, apenas un día después de su retorno a Estados Unidos. Su triunfo la tarde del jueves 18 de diciembre confirma el excelente momento que vive el criollo en la hípica norteamericana.

Adiós con Honores en La Rinconada: Reunión 48

Castellano recién finalizó una visita especial a su país natal, Venezuela, donde fue el centro de un significativo homenaje. El hipódromo La Rinconada reconoció su brillante trayectoria como parte de la realización del primer Jockey Challenge 56.

El punto culminante de la jornada selectiva fue la disputa del I Clásico Internacional “Javier José Castellano”, una prueba de gran peso que repartió un monto de $400.000. El ejemplar importado Rockville, con la monta de Ricardo Santana, se adjudicó la victoria en la carrera que llevó el nombre del Salón de la Fama.

El astro criollo compartió valiosos momentos con la fanaticada, amigos y personalidades del mundo hípico venezolano. Tras cumplir con sus compromisos, retomó su agenda y regresó a sus labores profesionales en Estados Unidos.

Victoria en Su Primera Tarde: Estados Unidos Carreras

La tarde de ayer, en el óvalo de Gulfstream Park, ubicado en el condado de Hallandale Beach, Castellano se reincorporó de inmediato al programa de carreras. La jornada contempló un total de ocho pruebas, y el venezolano tuvo tres montas en el carrusel de competencia.

El éxito llegó en la sexta carrera, una prueba especial bajo la condición de Starter Allowance de $40.000, destinada a yeguas de tres años y mayores sobre un recorrido de 1.100 metros.

Castellano guio a la castaña de cuatro años Denver’s Alley con una demostración magistral. El jinete se impuso de punta a punta con la yegua entrenada por Michael Lerman, deteniendo el cronómetro en un tiempo final de 1:03.67. El dividendo a ganador de $10.20, sumado al place de $4.60 y el show de $3.80, arrojó una sorpresa en taquilla.

Esta victoria representa el quinto triunfo en 17 presentaciones para Denver’s Alley, una yegua que demuestra consistencia en la pista.

Rumbo a los 6.000 Triunfos: Javier Castellano

Para Javier Castellano, este nuevo lauro significa la victoria número 88 de su actual campaña y la 5.915 de por vida. El jinete venezolano mantiene un paso firme y constante, acercándose cada vez más a la impresionante marca de 6.000 triunfos en su trayectoria profesional, una cifra que solo alcanza la élite del deporte hípico mundial.