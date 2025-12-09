El gran desafío de 1.800 metros: Todo listo para el clásico internacional “Javier José Castellano” (GI)

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) reveló, a través de sus redes sociales, la lista de inscritos para la última jornada de carreras del año, programada para el domingo 14 de diciembre. La jornada ofrece una programación de auténtico lujo que incluye 13 pruebas, con la particularidad de que diez de ellas son de corte selectivo.

Homenaje al Salón de la Fama: El Clásico Internacional Javier José Castellano (GI)

El gran evento de la tarde se disputará a la altura de la sexta válida del 5y6: el Clásico Internacional en honor a Javier José Castellano (Grado I).

El homenajeado, un verdadero ícono de la fusta venezolana, supera con facilidad los 5.800 triunfos de por vida en Estados Unidos, en una carrera que comenzó en 1997. Su trayectoria incluye impresionantes 902 pruebas de stakes y 501 de Grado Stakes.

Estos logros le aseguraron un lugar como miembro del Salón de la Fama de la hípica estadounidense, además de haber sido honrado en cuatro ocasiones con el prestigioso Premio Eclipse al mejor jockey en Norteamérica.

Caballos: 1.800 metros La Rinconada Reunión 48

En ocasión de esta trascendental prueba, diez ejemplares, tanto nacionales como importados, conforman la nómina oficial. La carrera, reservada para purasangres de tres años, se disputa en un exigente recorrido de 1.800 metros.

El clásico no solo ostenta el prestigio de ser de grado I, sino que también ofrece un premio adicional especial a repartir de $400.000.

Entre los ejemplares que se perfilan como posibles ganadores de la prueba, se encuentran:

Rockville (USA): Este importado regresa a la pista tras una destacada actuación en el Clásico Internacional Simón Bolívar (GI), donde ocupó la quinta casilla. El ejemplar que presenta Carlos Luis Uzcátegui tiene un amplio margen para buscar un puesto de honor en el exigente recorrido de 1.800 metros.

Toro Salvaje (USA): Otra de las figuras importadas que vuelve al ruedo luego de enfrentar los 2.400 metros del Simón Bolívar (GI), prueba en la que arribó en la cuarta posición. El ejemplar, presentado por Gabriel Márquez, parte por el puesto de pista siete. No se debe pasar por alto su excelente pedigree , pues es hijo del afamado semental Curlin .

Otra de las figuras importadas que vuelve al ruedo luego de enfrentar los 2.400 metros del Simón Bolívar (GI), prueba en la que arribó en la cuarta posición. El ejemplar, presentado por Gabriel Márquez, parte por el puesto de pista siete. No se debe pasar por alto su excelente , pues es hijo del afamado semental . Tío Horacio: Este pupilo de Fernando Parilli Araujo viene de obtener una victoria reciente, si bien resultó ajustada. No obstante, ha demostrado ser un excelente fondista y su adaptación al tiro de 1.800 metros lo convierte en un contendor sólido.

El Resto de la Nómina

Completan la nómina de participantes de este Clásico de Grado I los ejemplares: Forrest Gump, Señor Soñador, Rey Saturno, Prometheus, Preposition (USA), Pan de Azúcar y Zeppelin.

Gran Cierre: 2025 La Rinconada Grado Uno

En definitiva, la jornada del domingo 14 de diciembre no solo representa el cierre de la temporada hípica 2025 en La Rinconada, sino una verdadera fiesta del turf nacional.

Con diez pruebas selectivas y la disputa del Clásico Internacional “Javier José Castellano” (GI) como evento estelar, la fanaticada espera una tarde de grandes emociones y definiciones, donde se sellará el destino de varios de los mejores ejemplares y profesionales del país