Histórico triunfo argentino en La Rinconada: La yegua Benicia gana y quiebra una racha de medio siglo

El Hipódromo Internacional La Rinconada, desde su inauguración en 1959, fue testigo de grandes gestas protagonizadas por ejemplares nacionales e importados. Estos purasangres, tanto yeguas como machos, grabaron un hito significativo en el desarrollo de la hípica nacional.

La presencia de importados en competencia se extendió hasta el año 1975. En aquel entonces, con la disputa del Clásico Internacional Simón Bolívar (Grado I), que ganó el ejemplar de la casa Gran Tiro, se cerró el telón a esta participación. Durante esa época, numerosos ejemplares extranjeros dejaron una huella imborrable, lo que marca un antes y un después en la historia del óvalo capitalino.

La Brecha de Medio Siglo: La Rinconada Reunión 47

Cincuenta años transcurrieron desde 1975 hasta el 2024-2025. Tras un largo paréntesis, las autoridades hípicas venezolanas autorizaron nuevamente la llegada de ejemplares importados al país, un cambio que escribe ahora un nuevo capítulo.

Si bien la memoria de la fanaticada y los conocedores guarda el recuerdo de distintos importados que participaron en pruebas selectivas, existe la duda sobre si alguno había logrado un triunfo en una carrera común en tiempos recientes.

El Triunfo que Hizo Historia: 50 años o más

La tarde de ayer domingo, el Hipódromo La Rinconada ofreció su habitual programación de doce competencias. Aunque la cartelera no incluyó pruebas selectivas, la emoción del público se encendió con el tradicional 5y6, que no solo batió récord de monto, sino que distribuyó un pago sustancial a sus felices ganadores.

Precisamente, la prueba de cierre de la jornada marcó el suceso histórico. Se trató de una carrera especial diseñada para yeguas de tres años, nacionales e importadas, debutantes y no ganadoras.

Por el puesto de pista 10 y tras un período de 35 días sin correr, se presentó en el paddock la argentina Benicia. Luego de solventar detalles necesarios por parte de su entrenador Fernando Parilli Araujo, la yegua partió con la monta del aprendiz Oliver Medina.

La hija de Hi Happy en Belleza Romana por Roman Ruler mostró su potencial y ganó una gran carrera, capaz de detener el cronómetro en 75,1 segundos para el recorrido de 1.200 metros. El triunfo llenó de júbilo al Stud "Transformers-Z.M".

Este logro significa que, por primera vez en más de 50 años, una yegua argentina ingresa al recinto de ganadores de La Rinconada. Aunque su victoria se concretó en una carrera común, el ejemplar Benicia alcanzó este importante hito el 7 de diciembre del 2025, lo que asegura su lugar en la posteridad de la hípica venezolana.