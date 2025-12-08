LVBP: Cardenales no se guarda nada y despluma a Águilas a fuerza de batazos

Suscríbete a nuestros canales

El Estadio Antonio Herrera Gutiérrez se encargó de bajarle el telón a la octava semana de ronda regular con un juego emocionante y lleno de carreras. Allí, Cardenales de Lara terminó pegando mucho más fuerte que Águilas del Zulia para triunfar con pizarra de 13 a 10.

Cardenales no frena su vuelo

Las acciones en Barquisimeto comenzaron con los rapaces tomando la delantera. Jaison Chourio rompió el cero con un hit productor en el tercero, mientras que Gabriel Martínez y José Herrera extendieron la ventaja en el cuarto con sencillo y doble barre bases, respectivamente.

Sin embargo, los de casa fabricaron hasta siete carreras en el quinto con solo dos enormes conexiones. Primero, Luisangel Acuña disparó un jonrón con las bases llenas, en tanto que Danry Vásquez también la sacó pero con dos compañeros en circulación.

Acto seguido, en el sexto, Yonny Hernández se hizo presente con un cuadrangular solitario, lo que sirvió de antesala para que minutos más tarde Yohendrick Piñango añadiera otra para los de casa con un rodado de out por los lados de primera base.

Pero la reacción de los aguiluchos fue al instante y con mucha solidez, pues en el séptimo concretaron cuatro rayitas para igualar el encuentro. Los encargados de castigar a los brazos larenses fueron Alí Castillo, Ángelo Castellano, Isaías Tejeda y José Pirela.

Ya en la baja del octavo, un doblete productor de Ildemaro Vargas, seguido de imparables de Jesús Bastidas y Danry Vásquez elevaron a los pájaros rojos a una nueva victoria. Vale añadir que Simón Muzziotti remolcó la última anotación de la noche en la alta del noveno.

De esta manera, Cardenales de Lara (22-22) recorta distancias de Águilas del Zulia (22-21) en la tabla de posiciones y continúa amenazando con meterse de lleno en la pelea por los puestos que dan acceso directo al Round Robin.