LVBP: Leones del Caracas dejaron estos números en otra semana difícil

Un paso para adelante, un paso para atrás. Eso define la semana de los Leones del Caracas entre el 1 y 7 de diciembre, donde disputaron 6 partidos y se dejó balance de 3 ganados, 3 perdidos, uno de ellos demasiado doloroso, de esos que puede costar el acceso a la postemporada.

Cuando un elenco se desempeña de ese modo, normalmente las estadísticas muestran altas y bajas, algo que también mostraron los melenudos que aún así, tuvieron el mejor desempeño de sus lanzadores en toda la temporada 2025/2026 de la LVBP, logrando incluso su primer blanqueo del año.

Basándonos en el desastre visto a lo largo de todo el torneo, eso fue lo mejor de los capitalinos, cuyo bastión fuerte, la ofensiva, tuvo serios inconvenientes cuando encontró hombres en posición anotadora, que derivó en una alta cantidad de corredores dejados en circulación.

Leones del Caracas signados por la irregularidad

Así quedaron los números de los selváticos en la semana:

Los bateadores se fueron de 211-53, con 13 dobles, 4 cuadrangulares, 20 remolcadas, 26 anotadas, 21 boletos, 53 ponches, 4 pelotazos recibidos, 1 elevado de sacrificio y todo significó línea de:

.251 de average

.329 en porcentaje de embasado

.370 de slugging

.699 en OPS

Con corredores en posición de anotar, se concluyó de 69-16, promedio de .232 y 53 fueron los que se quedaron en las almohadillas.

Por su parte, los lanzadores completaron 53.2 entradas de 54 hits en contra, 28 carreras de las que 25 resultaron limpias, incurrieron en 22 bases por bolas y fueron recetados 43 chocolates. Todo arrojó:

4.19 en efectividad

1.41 de whip

9.1 hits recibidos por cada 9 tramos

0.8 jonrones

3.7 boletos

7.2 ponches

La defensiva solo incurrió en 3 pecados.

