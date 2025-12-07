LVBP: Esta es la hazaña de Alexi Amarista y que solo han conseguido otros cuatro jugadores

Suscríbete a nuestros canales

El compromiso de este sábado entre Leones del Caracas y Bravos de Margarita terminó en auténtica pesadilla para los melenudos, pero desde el lado insular ocurrió todo un acontecimiento histórico en el ámbito de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

A la baja del inning 3, Breyvic Valera se ponchó tirándole, Juan Santana bateó elevado al jardinero izquierdo Harold Castro, mientras Alexi Amarista ligó sencillo también al left field. En ese momento Jesús Vargas estaba en la lomita por los Leones, que tenían en la receptoría a Jhonny Pereda.

Alexi Amarista, siempre caballo

Con Wilson García en turno al bate, el “Pequeño Ninja” se fue al robo y lo consiguió, en lo que fue su estafada número 4 del torneo 2025/2026, más importante aún la 50ma vitalicia, que sumada a sus 51 jonrones, le metieron en un auténtico selecto grupo del circuito.

Y es que en la LVBP, apenas otros cuatro toleteros completaron una carrera de por lo menos 50 tablazos de vuelta entera y cinco decenas de cojines estafados; cronológicamente ellos son:

LVBP - Bravos de Margarita - Jonrones - Bases robadas

Leonardo Hernández 72/74

Robert Pérez 125/82

José Castillo 90/59

Frank Díaz 75/50

El especial momento fue celebrado por el equipo Bravos a través de sus redes sociales.