LVBP: Wilmer Font reanimó a unos Leones urgidos y contra Bravos

Cierto que corta es la distancia que para este 7 de diciembre separaba a los Leones del Caracas del 6to puesto, 1.5, así como del 4to lugar, 3, pero lo que resta en el calendario de este equipo no luce a su favor; 9 partidos como visitante, los siguientes 6 consecutivos, cuando en esa condición acumulaban marca de 7-12, la peor en la LVBP.

Por eso, derrotas insólitas como la de este sábado pueden pesar demasiado en las aspiraciones de postemporada; tras sufrir ese fuerte golpe, los melenudos se levantaron para jugar temprano con Bravos de Margarita y lo que Wilmer Font mostró, reanimó al grupo.

Durante 5 innings de 90 envíos, permitió apenas 2 imparables, 2 anotaciones que se marcaron limpias, ponchó a 6 e incurrió en 3 bases por bolas. Eso era parte de lo que necesitaban, y aún necesitan los Leones, labor que contó con el respaldo de una ofensiva que tiene tareas por mejorar cuando se presentan corredores en posición anotadora.

Leones del Caracas y Bravos de Margarita en cerrado duelo

Bajo esa condición, este domingo solo se ligó de 9-2 pero fueron 5 las rayitas anotadas, 4 las impulsadas y se comenzó con sencillo de Víctor Bericoto que engomó a Yonathan Daza en el comienzo del 2do.

Otras 2 llegaron en el 4to; Freddy Fermín sacó boleto, doble de Brainer Bonací, elevado de sacrificio impulsor de Bericoto más sencillo de remolcador de Wilfredo Tovar.

En la 7ma, Lenyn Sosa abrió con biangular, aterrizó en tercera en jugada de selección para la que bateó Aldrem Corredor, para luego marcar con toque de Daza. En el 9no el mismo Corredor recibió pelotazo, fue sustituido por Liván Soto, Salvador Pérez obtuvo pasaporte, Yonathan movió a los corredores con rolling por la inicial y la carrera entró por lanzamiento desviado del pitcher Jonalbert Rumbol.

Para esta ocasión el malogrado y agotado bullpen respondió; mucho mérito logró Carlos Romero, que reemplazó a Font, y completó 3 entradas perfectas de 1 ponche. Yoimer Camacho recibió 2 hits, se complicó pero completó los 3 outs, 1 de ellos con ponche.

LVBP - Beisbol

Resultado final: Caracas 5, Margarita 2.

La victoria fue para Font (2-2, 3.18 de efectividad, 1.24 en whip), salvó Camacho (1, 5.02/1.53). Perdió Osmer Morales (3-2, 4.11/1.61) que estuvo 5 tramos de 10 hits, 3 carreras, todas limpias, 5 ponchados más 1 boleto.

Caracas quedó con marca de 19-23, todavía coleros pero ahora a 1 del 6to puesto en manos de los Navegantes del Magallanes, que por lluvia suspendió su duelo con Caribes de Anzoátegui en San Cristóbal. Margarita 25-19 mantuvo el 1er lugar y dejó en 6 su cadena de lauros.

La serie particular, igualada a 3.