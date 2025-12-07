LVBP: Relevo de los Leones una vez más se ahogó en imprecisiones y cuestionable manejo

Suscríbete a nuestros canales

Cuando en la alta del 10mo inning los Leones del Caracas marcaron 3 anotaciones con el que rompió el empate con Bravos de Margarita, aunque sea por un instante se pensó las cosas iban encaminadas hacia un lauro muy necesitado, pues a la jornada de este sábado llegaron con marca de 18-22, a 1 del 6to juego pero todavía en el último lugar.

Por esa situación de colero, y tomando en cuenta el punto en que se encuentra la temporada 2025/2026 de la LVBP, el margen de error para los capitalinos era cerrado.

Por increíble que parezca, el relevo caraquista brutalizó esa ventaja, cayó en descontrol, el manejo fue cuestionable y todo desembocó en 4 anotaciones con las que los insulares les dejó en el terreno.

Leones del Caracas, así no se va a ningún lado

En el cierre del 9no, José Alguacil con la pizarra igualada colocó a Norwith Gudiño que en realidad no se vio bien, incurrió en 1 boleto, recibió 1 sencillo, dio pasaporte intencional y salió ileso por un dobleplay de antología con las bases llenas por la vía 4-2-3.

Llegó la baja de ese capítulo 10 y a pesar del evidente deterioro físico de Norwith, Alguacil decidió mantenerlo y dejó a Anthony Vizcaya calentando.

Desde esta perspectiva, pareció que el dirigente león sobredimensionó las capacidades de Gudiño a pesar de notorios problemas, situación que prosiguió cuando en el 10 expendió pasaporte a Breyvic Valera, esa fue la señal con la que estimamos debió traer a Vizcaya.

No lo hizo, cierto que Juan Santana falló con elevado al segunda base Liván Soto, pero Alexi Amarista sonó hit con la que el corredor asignado en la intermedia, José Sánchez, pisó el plato. Wilson García se ponchó solo que Carlos Pérez recibió pelotazo, otra señal de alarma que se ignoró.

LVBP - José Alguacil - Norwith Gudiño - Anthony Vizcaya

Al candelero se le roció un bidón completo de gasolina con los boletos a Ramón Flores y Roel Santos que empató el marcador, tuvo que ocurrir todo eso para que finalmente Alguacil sacara a un Gudiño que realizó 43 envíos, cantidad inaudita para un relevista.

Así fue que vino Vizcaya y para empeorar todo, se subió divorciado de la zona de strike, 2 boletos y Leones recibió un mazazo que luce letal en sus aspiraciones, pues se desmejoró a marca de 18-23, más alejados en el sótano a 1.5 del 6to lugar, 2 del 5to y 6 del 1ero donde están los Bravos.

La fatalidad radicó adicionalmente en la manera que se perdió, ese puede ser un golpe irremediable a la psique colectiva del equipo. Por mucho que al público pregonen el alto compromiso de los jugadores, eso puede mantenerse pero sin complementos como el de este 6 de diciembre.

Será interesante conocer los argumentos de Alguacil por su manejo de la entrada en cuestión.