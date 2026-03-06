Guía de Gulfstream Park: Los mejores briseos y cambios de implementos para este sábado

El hipódromo de Gulfstream Park continúa con su emocionante Championship Meet 2025-2026. Para este sábado 7 de marzo, se ha programado una cartelera de doce competencias que iniciará a la 1:50 p.m. (ET). El evento central será el Hurricane Bertie Stakes (G3), que se disputará en la undécima carrera en un recorrido de 6 1/2 furlongs (1,300 metros) sobre arena, con un premio de $175,000.
A continuación, presentamos los ejemplares que destacaron en sus ejercicios previos, así como los cambios de implementos y medicación. Esta información es el complemento ideal para los pronósticos en video de La Previa Hípica de Meridiano, disponible en nuestras plataformas.
Reporte de pista y cambios para el sábado
1ra Carrera
-
Mistborn (1), Dance Class (4), Call On Me (5), Together Again (7): Debutan con Lasix.
-
Fletch’s Rockette (3): Briseó 800 en 48.3 sobre arena en Payson Park (27 de feb).
-
Trust Account (6): Registró 1,000 en 1:00 sobre grama firme en Palm Meadows. Debuta con Lasix.
3ra Carrera
-
Whatintheliteral (1): 1,000 en 1:01 sobre arena rápida en Gulfstream Park (22 de feb).
-
Vuela Paloma (2): 800 en 47.3 sobre arena rápida en Gulfstream Park (6 de feb).
4ta Carrera
-
Imponente (1): Estrena Gríngolas (Blinkers).
5ta Carrera
-
Esperon (7): 800 en 48.2 sobre arena rápida en Tampa Bay Downs (6 de feb).
-
Warrior’s Pride (10): 800 en 51.1 sobre arena buena en Derby Dreams Training & Equine Center (3 de feb).
7ma Carrera
-
Classic of Course (5): 600 en 34.4 en Palm Meadows (1 de mar). Novedad: Le colocan Gríngolas.
8va Carrera
-
Chloe’s Toy (6): 800 en 48.0 sobre arena rápida en Gulfstream Park (24 de feb).
10ma Carrera
-
Bert’s Knoty Girl (3): 800 en 46.4 sobre grama firme en Palm Meadows (23 de ene).
-
Tideoftime (8): Estrena Gríngolas y debuta con Lasix.
-
To a Flame (2), Kentucky Belle (9): Debutan con Lasix.
-
Dee’s On Dow (10): 800 en 47.3 sobre arena rápida en Gulfstream Park (19 de feb).
11ma Carrera (Hurricane Bertie Stakes G3)
-
Beyond Belief (3): 600 en 35.4 sobre arena rápida en Palm Meadows (28 de feb).
12ma Carrera
-
Concord Green (7): Estrenará Gríngolas.