Guía de Gulfstream Park: Los mejores briseos y cambios de implementos para este sábado

Detalles exclusivos sobre los mejores ejercicios, cambios de implementos y ajustes de medicamentos para la jornada del 7 de marzo en el óvalo de Hallandale Beach

Por

David García V.
Viernes, 06 de marzo de 2026 a las 05:14 pm
Foto: Gulfstream Park
El hipódromo de Gulfstream Park continúa con su emocionante Championship Meet 2025-2026. Para este sábado 7 de marzo, se ha programado una cartelera de doce competencias que iniciará a la 1:50 p.m. (ET). El evento central será el Hurricane Bertie Stakes (G3), que se disputará en la undécima carrera en un recorrido de 6 1/2 furlongs (1,300 metros) sobre arena, con un premio de $175,000.

A continuación, presentamos los ejemplares que destacaron en sus ejercicios previos, así como los cambios de implementos y medicación. Esta información es el complemento ideal para los pronósticos en video de La Previa Hípica de Meridiano, disponible en nuestras plataformas.

Reporte de pista y cambios para el sábado

1ra Carrera

  • Mistborn (1), Dance Class (4), Call On Me (5), Together Again (7): Debutan con Lasix.

  • Fletch’s Rockette (3): Briseó 800 en 48.3 sobre arena en Payson Park (27 de feb).

  • Trust Account (6): Registró 1,000 en 1:00 sobre grama firme en Palm Meadows. Debuta con Lasix.

3ra Carrera

  • Whatintheliteral (1): 1,000 en 1:01 sobre arena rápida en Gulfstream Park (22 de feb).

  • Vuela Paloma (2): 800 en 47.3 sobre arena rápida en Gulfstream Park (6 de feb).

4ta Carrera

  • Imponente (1): Estrena Gríngolas (Blinkers).

5ta Carrera

  • Esperon (7): 800 en 48.2 sobre arena rápida en Tampa Bay Downs (6 de feb).

  • Warrior’s Pride (10): 800 en 51.1 sobre arena buena en Derby Dreams Training & Equine Center (3 de feb).

7ma Carrera

  • Classic of Course (5): 600 en 34.4 en Palm Meadows (1 de mar). Novedad: Le colocan Gríngolas.

8va Carrera

  • Chloe’s Toy (6): 800 en 48.0 sobre arena rápida en Gulfstream Park (24 de feb).

10ma Carrera

  • Bert’s Knoty Girl (3): 800 en 46.4 sobre grama firme en Palm Meadows (23 de ene).

  • Tideoftime (8): Estrena Gríngolas y debuta con Lasix.

  • To a Flame (2), Kentucky Belle (9): Debutan con Lasix.

  • Dee’s On Dow (10): 800 en 47.3 sobre arena rápida en Gulfstream Park (19 de feb).

11ma Carrera (Hurricane Bertie Stakes G3)

  • Beyond Belief (3): 600 en 35.4 sobre arena rápida en Palm Meadows (28 de feb).

12ma Carrera

  • Concord Green (7): Estrenará Gríngolas.

