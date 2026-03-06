Marjorie de Sousa entra a espectáculo mexicano, tras salida de Aracely Arámbula

Suscríbete a nuestros canales

La actriz y modelo venezolana Marjorie de Sousa se anota un momento increíble en su carrera, al ser confirmada para “Perfume de Gardenia”. Una popular pieza bajo la producción de Omar Suárez y que se realizará en el Teatro San Rafael, de la Ciudad de México.

Una pieza de altura

Fue hace días que se confirmó el ingreso de la venezolana al elenco, junto a otras grandes figuras como Maribel Guardia, Cristián de la Fuente, Laura Flores, Latin Lover y David Cepeda.

Cepeda y Marjorie fueron confirmados como figuras centrales de la pieza, que lleva años realizándose con un éxito enorme en todo México, y algunas temporadas en Estados Unidos.

El reestreno de la pieza se realizará el próximo 13 de marzo, sin el talento y belleza de Aracely Arámbula, quien había estado en una temporada llena de mucho sabor y moviéndose con ajustados vestuarios realizados por el diseñador Mitzy.

Marjorie brillando

La modelo y participante del Miss Venezuela 1999, interpretará el papel de “Gardenia Peralta”, una joven talentosa que es reprimida por su malvada tía Sonia Robles.

Para Marjorie es un gran momento regresar a una pieza que ama, respeta y puede encontrarse con actores increíbles.

“Qué bonito regresar a este proyecto que me dejó tantos recuerdos hermosos “Perfume de Gardenia”, y que honor compartir con este gran elenco. Gracias Omar Suárez por permitirme volver a vivir en la piel de Gardenia”, escribió Marjorie en Instagram.

En el póster la artista aparece hermosa con un traje de plumas amarillo y en el centro.

La obra mexicana ha tenido a grandes de la actuación como la fallecida Yolanda Montes, mejor conocida como “La Tongolele”.