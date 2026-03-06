El reto de Rubén Lanz: Jimmy The Great busca romper las estadísticas en Coche

Suscríbete a nuestros canales

La sexta carrera del programa dominical en La Rinconada, correspondiente a la segunda válida del tradicional juego del 5y6, presenta uno de los desafíos más complejos para los pronosticadores. El nombre de Jimmy The Great resuena en los establos de Coche, no solo por su indiscutible calidad pistera, sino por el reto físico que implica su regreso tras un prolongado retiro de las competencias oficiales.

Un historial de poder en la pista: La Rinconada R11

El pupilo del Stud “La Milagrosa 3” posee una hoja de servicios que impone respeto. Con una campaña de 16 actuaciones y cinco visitas al recinto de ganadores, este hijo de Yesby Jimminy en Secret Lady demostró en el pasado una superioridad notable sobre sus rivales. Su última presentación oficial todavía permanece en la memoria de los aficionados: una victoria contundente sobre el ejemplar Gloriossus, a quien aventajó por una diferencia de seis cuerpos en un despliegue de velocidad y resistencia.

Sin embargo, el factor tiempo es el principal adversario en esta ocasión. Han transcurrido 385 días desde aquel triunfo. Superar la barrera de un año sin el roce de la competición pública supone una prueba de fuego para cualquier atleta de cuatro patas, especialmente en un lote donde la velocidad inicial no perdona errores.

El factor preparación vs. estadísticas

El entrenamiento de Jimmy The Great estuvo bajo la supervisión minuciosa de Rubén Lanz. El equipo de cuadra diseñó un plan de recuperación que incluyó un total de ocho trabajos matutinos previos y ahora con la monta de Oliver Medina. Estos ejercicios muestran una progresión constante en la condición del ejemplar, quien llega a este compromiso en el tercer puesto del rating oficial de la carrera.

A pesar del optimismo que genera su estado físico actual, las estadísticas históricas del preparador obligan a la cautela. En el registro de ejemplares que reaparecen bajo la tutela de Lanz, los números muestran una efectividad del 7%, producto de apenas cinco victorias en 72 intentos. Este porcentaje, considerado bajo para los estándares de la élite hípica, plantea una interrogante sobre la capacidad del purasangre para imponerse de inmediato tras el largo parón.

Análisis para los apostadores: ¿Línea o descarte?

Para los seguidores del 5y6 nacional, Jimmy The Great representa el "caballo de hierro" de la jornada, pero con matices de riesgo. Si bien sus ocho trabajos previos indican una condición óptima y su clase lo ubica por encima del promedio del lote, la estadística de su entrenador en reaparecidas es un semáforo amarillo que nadie debe ignorar.

En una carrera que se presta para la sorpresa, este ejemplar es una pieza obligatoria en las combinaciones múltiples, aunque su falta de ritmo competitivo tras 13 meses de inactividad sugiere un respaldo con otros nombres en el formulario para asegurar el acierto en la segunda válida.