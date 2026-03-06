Pronósticos Gulfstream Park: picks gratis y el dato clave para el viernes 6 de marzo

Suscríbete a nuestros canales

Gulfstream Park es uno de los hipódromos predilectos por la comunidad latina en Estados Unidos y también en algunos países del caribe. La camada de profesionales que hacen vida en ese circuito procedentes de Venezuela, Puerto Rico, Panamá, México, República Dominicana y otras naciones suramericanas, es importante.

Este 6 de marzo, seguirá la semana número 15 del Championship Meet 2025-2026, la temporada de carreras más importante del recinto hípico del sur de Florida. Presentamos nuestros pronósticos con el dato clave de la jornada, para combinar y ganar.

Análisis de las carreras y picks para Gulfstream Park

La primera carrera será en 1 milla sobre pista de grama (1.600 metros), siendo una prueba de Opcional de Reclamo por $35,000. A continuación, nuestras recomendaciones. Puedes apostar a este hipódromo en Meridiano Bet, donde juegas, ganas y cobras seguro:

Primera Carrera | 1.600m, grama (1:50 p.m. VEN)

Madagascar (8): Regresa en forma y con buenos ejercicios.

Regresa en forma y con buenos ejercicios. Ramses the Great (7): Por poco gana en la anterior. Es rival de cuidado.

Por poco gana en la anterior. Es rival de cuidado. Forza Azzurri (5): Con la dupla súper efectiva de Mario Gutiérrez y Brian Lynch.

Segunda Carrera | 1.300m, arena (2:20 p.m. VEN)

Bee N Dee (2): Con el bajo peso que lleva y su velocidad, es de considerar.

Con el bajo peso que lleva y su velocidad, es de considerar. Boombox Betty (5): Puede surgir al final, si su yoqueta Mia Nicholls le saca provecho.

Puede surgir al final, si su yoqueta Mia Nicholls le saca provecho. Alongcomesawoman (6): Aunque da más de 10 libras de ventaja, tiene como superarlas.

Tercera Carrera | 1.000m, tapeta (2:50 p.m. VEN)

The Other One (7): Mark Casse lo cambia de superficie y el es un experto en esta situación.

Mark Casse lo cambia de superficie y el es un experto en esta situación. Street Sue (8): Regresa para mostrar su velocidad y poder imponerse.

Regresa para mostrar su velocidad y poder imponerse. Volamo (2): Estrena Lasix y lo lleva Irad Ortiz Jr. No lo olviden.

Cuarta Carrera | 1.000m, tapeta (3:20 p.m. VEN)

Maitre D (6): El colombiano Carlos David, uno de los mejores entrenadores sobre esta superficie, se combina con Irad Ortiz Jr. para intentar ganar en velocidad a este hijo de Game Winner, el cual ya registra victoria. Adicionalmente, llega con un trabajo fenomenal de 600 en 36.2, desde el aparato.

Quinta Carrera | 1.600m, grama (3:51 p.m. VEN)

Bronze Bullet (6): Estrena Gríngolas para esta carrera, cosa que debe marcar la diferencia.

Estrena Gríngolas para esta carrera, cosa que debe marcar la diferencia. Squire (4): El hijo de Leinster tiene historial selectivo de considerar. Debe sacar la clase.

El hijo de Leinster tiene historial selectivo de considerar. Debe sacar la clase. My Favorite Bird (1): En la pasada sorprendió y ahora tiene como volver a triunfar.

Sexta Carrera | 1.400m, arena (4:22 p.m. VEN)

Beautiful Bolt (5): Me quedo con esta monta de Edwin González que, al correr sin pelea durante la primera parte de la carrera, costará superarla. Primera vez en el tiro, pero Kelly Breen la mantiene en forma para este compromiso.

Séptima Carrera | 1.000m, grama (4:53 p.m. VEN)

Slay the Day (9): Hoy puede ser el día de esta hija de Into Mischief que repite John Velázquez.

Hoy puede ser el día de esta hija de Into Mischief que repite John Velázquez. Slippers (2): Cuidado con esta que en privado ha volado literalmente.

Cuidado con esta que en privado ha volado literalmente. My Sweetheart (7): Llevará gríngolas y la monta de Irad Ortiz Jr. Con mucha oportunidad.

Octava Carrera | 1.200m, arena (5:23 p.m. VEN)

Starship Juliette (7): Un entrenador como William Walden posee muy buena efectividad con debutantes.

Un entrenador como William Walden posee muy buena efectividad con debutantes. Jackpot Cree (3): Puede mejorar bastante el discreto estreno que tuvo. Pagaría bien.

Puede mejorar bastante el discreto estreno que tuvo. Pagaría bien. Sonic Surge (1): Tyler Gaffalione en los controles y por el puesto 1 es una amenaza.

Novena Carrera | 1.100m, tapeta (5:54 p.m. VEN)

Risk Factor (4): Potro de cuatro años que lo hace muy bien en esta superficie de Gulfstream Park (7-2) y en la distancia (3-1). Edgard Zayas se combina con Bobby Dibona para intentar darle su tercera victoria. Es el dato clave para hoy.

Décima Carrera | 1.000m, tapeta (6:21 p.m. VEN)