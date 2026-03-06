La regla de la misericordia: El mecanismo que fulmina los juegos en el Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales

El World Baseball Classic (WBC) no solo se rige por el talento de sus estrellas, sino por un reglamento diseñado para agilizar la competencia y proteger la integridad física de los lanzadores. La joya de la corona de estas normas es la regla de misericordia, un mecanismo que permite finalizar un encuentro antes de las nueve entradas reglamentarias cuando la superioridad de un equipo es abrumadora.

¿Cuándo se declara el Knockout?

La regla no es arbitraria; responde a márgenes específicos de carreras dependiendo del avance del juego. Un encuentro se dará por terminado si se cumplen cualquiera de los siguientes escenarios:

Paliza temprana (5ta Entrada): Si un equipo logra una ventaja de 15 carreras o más una vez completado el quinto episodio.

Dominio sostenido (7ma Entrada): Si la diferencia es de 10 carreras o más después de haberse jugado siete entradas completas.

Es importante destacar que la regla es dinámica: si esta diferencia se alcanza en la parte baja de dichas entradas o en cualquier momento posterior (por ejemplo, en la octava entrada), el oficial principal dará por concluido el choque de inmediato.

El factor estratégico: ¿Por qué existe?

Más allá de evitar la humillación deportiva, el knockout tiene una función táctica vital. En un torneo donde el conteo de lanzamientos (pitch count) está estrictamente regulado, terminar un juego dos o tres entradas antes permite a los mánagers ahorrar brazos valiosos para los enfrentamientos decisivos.

Para selecciones como Japón o Cuba, históricamente dominantes en estas fases, ganar por la vía rápida ha sido una ventaja competitiva para mantener la frescura de su rotación.

El límite: Semifinales y final en la mira

A pesar de su utilidad en el arranque del torneo, la regla de misericordia tiene una frontera infranqueable. La organización del Clásico Mundial establece que la regla solo es aplicable durante la fase de grupos y los cuartos de final.

Una vez que el torneo llega a la instancia de semifinales y la gran final, el reglamento cambia radicalmente: