Cherokee Nation, Baffert y Jaramillo: El tridente de velocidad que amenaza el camino al Derby 2026

El potro ha dejado el mejor tiempo en la milla en lo que va del año y llama la atención de cara las proximas clasificatorias

Por

Saúl García
Viernes, 06 de marzo de 2026 a las 07:00 am
Cherokee Nation, Baffert y Jaramillo: El tridente de velocidad que amenaza el camino al Derby 2026
Benoit
El camino hacia el Kentucky Derby 2026 ha encontrado a su "avión" prematuro. Mientras los potros de tres años buscan desesperadamente puntos en las pruebas clasificatorias, un nombre ha retumbado en las tribunas de Santa Anita Park con la fuerza de un trueno: Cherokee Nation. Bajo la tutela del legendario Bob Baffert y la conducción impecable del "maestro" Emisael Jaramillo, este prospecto ha establecido una marca que deja en evidencia al resto de la generación.

Un crono de otra galaxia

El pasado 27 de febrero, Cherokee Nation no solo ganó; dio un recital de poder. Al detener el reloj en 1:34.50 para la milla (1,600 metros), el pupilo de Baffert no solo pulverizó a sus rivales de turno, sino que dejó una vara sumamente alta para quienes ya compiten en la ruta oficial al Derby.

Incluso frente al excelente desempeño internacional en Japón, la superioridad de Cherokee Nation es clara. Aquí la comparativa actualizada con los ganadores de las preparatorias oficiales en la distancia:

Ejemplar Carrera Clasificatoria Tiempo (1,600m / 1 Milla) Diferencia vs Cherokee Nation
Cherokee Nation Maiden Special Weight (USA) 1:34.50
Lucky Boy Hyacinth Stakes (JPN) 1:36.30 + 1.80 segundos
Spice Runner Iroquois Stakes (USA) 1:36.59 + 2.09 segundos
Iron Honor Gotham Stakes (USA) 1:37.94 + 3.44 segundos
My World Jerome Stakes (USA) 1:38.96 + 4.46 segundos
Express Kid Springboard Mile S. (USA) 1:38.99 + 4.49 segundos

El factor Baffert-Jaramillo

La combinación no podría ser más letal. Bob Baffert, experto en pulir diamantes de velocidad y resistencia, parece haber encontrado en este potro a su próximo gran guerrero para las distancias de aliento. Por su parte, el venezolano Emisael Jaramillo aportó la frialdad y el cálculo necesarios, manteniendo un ritmo constante que permitió al caballo rematar con una solvencia que asustó a los cronometristas.

Próximo objetivo: Los puntos del Derby

Aunque Cherokee Nation aún no posee puntos en el leaderboard, su nivel actual sugiere que entrará a la próxima clasificatoria no solo como el rival a vencer, sino como el gran favorito para imponer condiciones desde el salto inicial. Con un tiempo de 1:34.50, que ya se codea con registros de caballos maduros de Grado 1, el resto de los contendientes deberá elevar su nivel drásticamente si quieren frenar el ascenso de este nuevo fenómeno.

Viernes 06 de Marzo de 2026
