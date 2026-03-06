WBC: Jackson Chourio podría perderse el estreno ante Países Bajos

Suscríbete a nuestros canales

La selección de Venezuela enfrenta su primer gran contratiempo antes de debutar en el certamen internacional. Informaciones recientes sugieren que Jackson Chourio, una de las piezas fundamentales del conjunto nacional, no formaría parte del lineup inicial para el encuentro contra Países Bajos.

En el encuentro de exhibición ante los Nacionales de Washington el pasado miércoles, Chourio recibió un pelotazo en su mano en la parte alta de la cuarta entrada. Aunque el golpe fue fuerte, golpeó de lleno en su protector de la muñeca. Más tarde, en la quinta, el venezolano volvió a batear sin complicaciones.

Fuentes cercanas al entorno del equipo han indicado que el joven jardinero presenta presuntos problemas físicos que pondrían en duda su participación en el primer compromiso del torneo. Aunque no existe un parte médico oficial emitido por la federación, la posibilidad de que Chourio se mantenga en el banco de suplentes ha cobrado fuerza en las últimas horas.

Javier Sanoja surge como el principal candidato al relevo

Ante la probable ausencia de la joven estrella, el nombre de Javier Sanoja aparece como la opción más lógica para ocupar un lugar en la alineación titular. Sanoja, caracterizado por su versatilidad y capacidad de contacto, tendría la responsabilidad de suplir una vacante de alto impacto en un juego donde la victoria es crucial para las aspiraciones del grupo.