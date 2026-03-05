Clásico Mundial: Estos son los capitanes que estarán presente en la edición 2026

Suscríbete a nuestros canales

El liderazgo dentro del terreno de juego será uno de los elementos más determinantes en el próximo Clásico Mundial de Béisbol 2026. Con varias de las mayores estrellas de la Major League Baseball representando a sus países, las selecciones ya comenzaron a definir quién llevará la responsabilidad de portar la “C” de capitán en el uniforme.

El torneo de este calibre, que reúne a los mejores talentos del planeta, no solo se trata de poder ofensivo o rotaciones dominantes. También es una competencia donde la experiencia, el carácter y la influencia dentro del clubhouse pueden marcar la diferencia en momentos decisivos y que gracias a esto, crean historias fascinantes entre los fanáticos.

Capitanes - Clásico Mundial

Entre los nombres más destacados aparece Aaron Judge, quien liderará a Estados Unidos en la edición de 2026, asumiendo un rol clave dentro de una de las selecciones favoritas al título. El tres veces ganador del MVP será la cara visible del equipo estadounidense en un torneo donde buscarán recuperar la corona ante Japón.

Latinoamérica también contará con figuras de enorme peso dentro del diamante. Salvador Pérez encabezará a Venezuela, mientras que Manny Machado hará lo propio con República Dominicana. Puerto Rico tendrá como capitán al experimentado receptor Martín Maldonado y Cuba confiará en el liderazgo del veterano slugger Alfredo Despaigne.

El grupo de líderes también incluye figuras de diferentes regiones del mundo. Canadá estará comandado por Josh Naylor, mientras que Colombia tendrá como capitán al lanzador José Quintana. Por su parte, Países Bajos designó a Xander Bogaerts, uno de los jugadores más consistentes del béisbol internacional.

Europa y otras selecciones emergentes también definieron sus líderes. Italia contará con Vinnie Pasquantino, Brasil será encabezado por Leonardo Reginatto y Gran Bretaña tendrá una doble capitanía con Jazz Chisholm Jr.

En Asia y Oceanía también aparecen líderes con gran experiencia internacional. Corea del Sur contará con Jung Hoo Lee, mientras que China Taipéi será liderado por Chieh-Hsien Chen. Australia, por su parte, tendrá a Tim Kennelly y Warwick Saupold como capitanes.

Finalmente, el Clásico Mundial de Béisbol 2026 tendrá muchas historias por contar en estos próximos días y la presencia de cada uno de los capitanes dentro y fuera del terreno será uno de los temas más mencionados entre los fanáticos.