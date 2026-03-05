Arcángel confirma que podría traer su gira a Venezuela: “Estén pendientes”

Suscríbete a nuestros canales

El reggaetonero puertorriqueño, Arcángel, volvió a poner a Venezuela en el centro de la conversación en una transmisión en vivo junto al streamer colombiano Westcol, quien lo abordó para conocer su opinión sobre una posible visita a la tierra de Bolívar.

En su respuesta, el artista insinuó que, en su próxima gira internacional, titulada “La 8va Maravilla World Tour 2026”, podría incluir una parada en territorio venezolano.

¿Qué dijo Arcángel sobre Venezuela?

La declaración, aunque breve, encendió rápidamente las redes sociales y generó expectativa entre miles de seguidores que llevan años esperando verlo nuevamente en el país.

“No sé si puede decir esto, pero estén pendientes porque es muy probable que vayamos a Venezuela en esta vuelta”, comentó el cantante, invitando al público a que “esté pendiente” de los próximos anuncios.

El comentario resulta particularmente llamativo debido a la postura pública que el artista ha mantenido durante más de una década respecto a presentarse en el país sudamericano.

Años negándose a cantar en el país

Durante años, Arcángel ha sido uno de los artistas urbanos más críticos respecto a ofrecer conciertos en Venezuela. El cantante ha declarado en múltiples ocasiones que decidió dejar de presentarse allí desde 2012, pese a que el país era uno de sus mercados más fuertes.

El intérprete de éxitos como “La Jumpa” explicó que su decisión estuvo vinculada a su rechazo al gobierno venezolano.

Incluso, en distintos momentos pidió a otros artistas del género urbano que evitaran aceptar conciertos en el país, argumentando que el dinero destinado a espectáculos debería invertirse en mejorar las condiciones de vida de la población.

La última vez que Arcángel pisó Venezuela

La última vez que Arcángel se presentó en Venezuela fue en 2012, antes de que adoptara la decisión de excluir al país de sus giras internacionales.

Desde entonces, el cantante ha realizado decenas de conciertos en América Latina, Estados Unidos y Europa, consolidándose como una de las figuras más influyentes del reggaetón y el trap latino. Sin embargo, Venezuela quedó fuera de sus itinerarios durante más de una década.