¿Preocupado? Omar López habla sobre baja ofensiva de Venezuela en juegos de exhibición

Venezuela es una de las grandes candidatas a pelear por la corona en el venidero Clásico Mundial de Béisbol, donde estarán haciendo su estreno el próximo sábado ante Países Bajos desde el loanDepot Park de Miami. Pese al poderío que muestra la selección nacional para el torneo, la novena terminó por la puerta de atrás en los compromisos de exhibición tras sufrir par de derrotas ante Houston Astros y Washington Nationals.

Luego de la pobre participación del combinado vinotinto en los mencionados duelos, Omar López no encendió las alarmas después de los encuentros de fogueo con miras a la cita mundialista. A pesar de que el equipo solo anotó dos carreras en total, una en cada desafío, el mánager venezolano optó por mantener un discurso de calma y confianza en el grupo, destacando que estos encuentros forman parte del proceso de preparación antes del inicio del torneo.

El estratega habló con varios medios tras la derrota sufrida el miércoles 4 de marzo, la segunda consecutiva en West Palm Beach durante la etapa de formación. Tras de esos partidos, el equipo venezolano se trasladará al loanDepot Park en Miami, donde realizará su última práctica antes de debutar en el torneo.

Omar López llama a la calma previo al Clásico Mundial 2026

López aseguró que el grupo se mantiene fuerte mentalmente a pesar de los resultados recientes. Además, destacó que el ambiente dentro del equipo es positivo y que los jugadores se encuentran ansiosos por comenzar el torneo y jugar en Miami representando a Venezuela.