Puerto Rico lucirá calzado exclusivo de Bad Bunny y Adidas en el Clásico Mundial

El Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026 está a solo unos días de subir el telón. Del 5 al 17 de marzo, el máximo evento del "Rey de los Deportes" congregará a las potencias del diamante en una edición que promete emociones intensas en sedes de primer nivel: Tokio (Japón), San Juan (Puerto Rico), Houston y Miami (Estados Unidos).

En esta entrega, las mejores selecciones del planeta buscarán destronar a la poderosa escuadra de Japón, actuales campeones defensores, quienes llegan con la etiqueta de favoritos tras su histórica victoria en la edición anterior.

Puerto Rico: El factor local en el Estadio Hiram Bithorn

La Selección de Puerto Rico se perfila una vez más como una de las candidatas más sólidas al título. En esta ocasión, el conjunto boricua contará con la ventaja de jugar ante su gente en el Grupo A, teniendo como escenario el emblemático Estadio Hiram Bithorn de San Juan.

El representativo de la isla se medirá ante las selecciones de Colombia, Panamá y Canadá. Con el apoyo de su fiel fanaticada y un roster cargado de talento de Grandes Ligas, Puerto Rico busca finalmente capturar la corona que se le ha escapado en las instancias finales de torneos previos.

Una colaboración de "Grandes Ligas": Bad Bunny y Adidas

Más allá del talento deportivo, Puerto Rico destacará por un detalle visual único: el equipo utilizará un calzado exclusivo diseñado especialmente para este certamen. El responsable de esta innovadora colaboración es el reconocido artista urbano Bad Bunny, quien unió fuerzas con la marca Adidas para crear una pieza que fusiona la cultura popular con la identidad nacional.

El diseño del calzado incorpora los colores vibrantes de la bandera de Puerto Rico y detalles que reflejan la visión del cantante sobre su país. Esta alianza refuerza la estrecha relación entre la música, la moda y el béisbol, elevando la presencia estética del equipo en el escenario mundial.

Kiké Hernández revela el diseño exclusivo

La primicia del nuevo calzado fue dada por el pelotero de los Dodgers de Los Ángeles, Kiké Hernández. En una entrevista reciente para la cadena ESPN, el utility estrella presumió los "spikes" y compartió detalles sobre el proceso creativo liderado por el "Conejo Malo".

Hernández mencionó que el diseño no solo es estéticamente atractivo, sino que lleva un significado profundo al portar las iniciales tanto del artista como de Puerto Rico. Con este calzado, el "Team Rubio" no solo buscará la gloria en el marcador, sino que también impondrá tendencia en cada entrada disputada durante este Clásico Mundial.