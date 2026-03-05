La selección de México cae ante los Dodgers en un vibrante duelo previo al Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales

No es habitual que la afición de los Dodgers de Los Ángeles se vea superada en número en su propia casa durante los entrenamientos de primavera. Sin embargo, este miércoles el azul y blanco característico de las gradas fue reemplazado por el verde y rojo de la selección de México, que tomó por asalto el estadio en un ambiente de fiesta total.

En lo deportivo, los Dodgers lograron imponerse al combinado azteca con una pizarra final de 7 carreras por 5. El conjunto angelino aprovechó el empuje de su sangre joven para llevarse un duelo que sirve como preparación crítica para el Clásico Mundial de Béisbol (WBC), que iniciará su fase de grupos en apenas unos días.

Alternancia en el marcador y poder cubano

El enfrentamiento, celebrado en el Camelback Ranch de Glendale, Arizona, se rompió rápidamente en la parte baja de la segunda entrada. El jardinero cubano Andy Pagés mostró su fuerza al conectar un cuadrangular solitario por todo el jardín central-izquierdo, poniendo en ventaja a los locales.

La respuesta mexicana no se hizo esperar. En la alta del tercer episodio, México le dio la vuelta al marcador gracias a un sencillo oportuno de Nacho Álvarez Jr., que permitió las anotaciones de Jonathan Aranda y el receptor de los Blue Jays, Alejandro Kirk.

No obstante, la ventaja fue efímera; en el cierre de esa misma entrada, el prospecto Dalton Rushing conectó un doblete impulsor para enviar a Santiago Espinal al plato y nivelar las acciones.

El factor Nacho Álvarez y la reacción angelina

México volvió a dar señales de vida en la quinta entrada. Nuevamente, Nacho Álvarez Jr. se vistió de héroe al conectar un imparable que permitió que Jonathan Aranda anotara desde las bases, empatando el encuentro a cuatro carreras y manteniendo la paridad hasta las entradas finales.

La definición del encuentro llegó en el octavo capítulo. Los lanzadores del relevo mexicano perdieron el comando, otorgando un par de bases por bolas que llenaron las almohadillas. Fue entonces cuando Joe Vetrano conectó un doblete de oro para poner la pizarra 5-4.

Acto seguido, Eduardo Quintero remolcó una más con elevado de sacrificio y Kendall George selló la cuenta con un sencillo productor. Aunque México intentó una última reacción en la novena, el esfuerzo resultó insuficiente para remontar.

Rumbo al debut oficial en Houston

Este resultado llega apenas un día después de que la Selección Mexicana demostrara su potencial al derrotar 6-3 a los Arizona Diamondbacks en el Salt River Fields. Con estos encuentros de exhibición, el mánager y su cuerpo técnico afinan los últimos detalles del roster y la rotación de abridores.

La verdadera prueba de fuego comenzará este viernes. México viajará a Texas para iniciar formalmente su participación en el Clásico Mundial de Béisbol frente a la selección de Gran Bretaña. El encuentro tendrá lugar en el Daikin Park de Houston, donde se espera que la novena mexicana busque mejorar su histórica actuación de la edición anterior.