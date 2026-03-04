Ex de Belinda fue captado con la estrella de Harry Potter, Emma Watson

Suscríbete a nuestros canales

El amor ha cruzado fronteras y tocó el corazón de Emma Watson y Gonzalo Hevia Baillères, ex de Belinda, en una escapada por México. La revista Quién fueron los responsables de capturar a los tortolitos en su cita romántica.

Según reseñó el portal, la pareja sostuvo su primera cita a finales de 2025, en Courchevel, en los Alpes franceses. Poco tiempo después estuvieron por en Pacífico mexicano, vacacionando en las playas que ofrece el sitio para terminar en la Ciudad de México.

Aunque de estos avistamientos no hay fotografía, la revista le ha hecho seguimiento a través de fuentes cercanas.

¡Una cita a todo dar!

Por supuesto, estas vacaciones de la pareja terminaron en tierras aztecas por el mexicano. Ambos se pasearon por distintos lugares turísticos y restaurantes de lujo, donde también fueron fotografiados en un ambiente romántico.

La diferencia de dos mundos ha saltado al ojo público; Emma es reconocida por papel de Hermione en la saga de Harry Potter y su activismo a favor de la comunidad LGBTIQ+.

En el caso de Gonzalo, proviene de un legado empresarial gracias a sus padres. Actualmente, es fundador y CEO de HBeyond, una firma de inversión con presencia en Nueva York, Miami y Ciudad de México enfocada en tecnologías transformadoras.

La relación de Belinda y Gonzalo Hevia Baillères

En 2025 con el lanzamiento del álbum Indómita de Belinda, su tema más sonado ‘Heterocromía’ causó gran revuelo ya que muchos señalaron ha sido dedicada a su ahora expareja Gonzalo Hevia Baillères.

La peculiaridad en los ojos del empresario fue clave para sacar conclusiones. La canción es una parodia de la canción de Los Aristogatos con referencias de su relación y cómo fue su dinámica durante el noviazgo.