Belinda y Sebastián Yatra juntos y revueltos: ¿Qué se traen entre manos?

La mexicana Belinda sorprendió a sus seguidores al dejar ver un poco de lo que ha sido su encuentro con el exitoso cantante, Sebastián Yatra, lo que emocionó a todos sus fanáticos.

Mediante su Instagram, ‘Beli’ jugueteó con los seguidores y publicó lo que será su nuevo tema juntos. El video fue grabado mientras iba a bordo de un avión privado y, envió un directo mensaje a su colega.

Belinda y Sebastián Yatra enamoran a los fans

“@sebastianyatra no me mates por subir esto!! no me pude aguantar”, escribió la artista en su feed de Instagram. La reacción de su compañero no se hizo esperar y respondió un rotundo: “NOOOOOOOO”.

Demostrando que, tienen una linda relación amistosa y profesional, la azteca respondió con emojis de corazón. Dicha interacción entre ellos significó un preámbulo romántico, de complicidad y de lo que seguramente será un gran lanzamiento.

Rumores, química y istas

No es la primera vez que Belinda y Sebastián han dejado pistas de su cercanía. Hace poco, la cantante de “Bella traición”, publicó imágenes de estudio, insinuaciones de que estaban trabajando juntos, subiendo la expectativa.

Uno de los posteos recientes incluye lo que podrían ser las iniciales del título de la nueva canción acompañadas de un emoji de corazón rojo: “C_____ P____ R_______”. ¿Será un juego de letras que termine siendo una declaración?

Aunque ya existe este adelanto, muchos detalles todavía están bajo llave. No hay fecha confirmada para el lanzamiento del tema, ni nombre definitivo, ni tampoco se sabe si incluirán video oficial de inmediato.

El estilo de la canción también es una incógnita: ¿será balada romántica, algo urbano, pop latino, mezcla de géneros? Los famosos han jugado con varios estilos en el pasado, así que podría sorprender tanto por su sonido como por su estética visual.