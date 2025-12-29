Asesina del hermano de Arcángel recibe nueva sentencia: ¿Cuál es su futuro?

Suscríbete a nuestros canales

Cuando faltan pocos días para que termine el 2025, Mayra Enid Nevárez Torres, culpable de la muerte de Justin Santos, hermano del reggaetonero Arcángel, fue resentenciada por el accidente fatal que le costó la vida al joven.

Vale mencionar que, la nueva decisión del juzgado tomó en cuenta los 11 meses de prisión domiciliaria que enfrentó Mayra.

¿Qué ocurrió con el hermano de Arcángel?

La tragedia se remonta a la madrugada del 21 de noviembre de 2021, cuando Nevárez Torres, bajo los efectos del alcohol con un nivel de 0.29 % en la sangre, muy por encima del límite legal de 0.08 %, condujo en dirección contraria por el puente Teodoro Moscoso, en San Juan.

Su vehículo impactó un Can-Am en el que viajaban Justin Santos de 21 años y, Keven Monserrate, quien resultó gravemente herido, mientras que Santos murió en el lugar del accidente.

Durante un primer juicio, Mayra fue declarada culpable de conducir de manera negligente, temeraria y bajo los efectos del licor, violando varios artículos de la Ley de Vehículos y Tránsito.

Inicialmente la sentencia fue de 15 años bajo restricción domiciliaria con monitoreo electrónico, además de multas, suspensión de licencia y servicio comunitario. Sin embargo, esa decisión fue impugnada por las autoridades.

La justicia toma nueva decisión

Tras múltiples reclamos, el Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia alternativa y ordenó que Nevárez Torres cumpliera su condena en prisión, no bajo arresto domiciliario. La defensa buscó incluso ante el Tribunal Supremo revertir ese fallo, pero, sus peticiones fueron rechazadas.

Antes de que se dictara formalmente la sentencia de prisión, la ciudadana aceptó su responsabilidad ante el tribunal y expresó arrepentimiento, aunque admitió que no recuerda completamente lo ocurrido el día del accidente. “No hay excusa para lo que hice”, dijo.

La madre de la víctima, Carmen Santos, estuvo presente en la sala durante la resentencia, un momento cargado de emoción y tensión. Tras años de proceso judicial, esta sentencia representa para su familia un cierre parcial a un capítulo devastador.