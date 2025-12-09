Arcángel arremete sin piedad contra la asesina de su hermano, Mayra Nevárez

Suscríbete a nuestros canales

Arcángel arremetió contra Mayra Nevárez, responsable de la muerte de su hermano, con contundente mensaje en sus redes sociales luego del veredicto judicial en el caso de Justin Santos.

Un tribunal encontró culpable a Mayra Nevárez por atropellar fatalmente a Justin Santos, de 21 años, en noviembre de 2021, mientras conducía bajo los efectos del alcohol. La acusada fue condenada a 15 años de prisión.

Arcángel sin piedad contra Mayra por falta de arrepentimiento

A través de sus historias de Instagram, Arcángel no solo compartió su dolor por la pérdida de su hermano, sino que también lanzó un fuerte dardo hacia Mayra Nevárez por su actitud durante el proceso judicial.

El cantante lamentó que, a su juicio, la asesina de su hermano no mostrara un arrepentimiento genuino ni ofreciera disculpas a su madre, Carmen Rosa.

"Lástima por Mayra, si le hubiese pedido disculpas a mi madre nada de esto estuviera pasando... ahora tendrá 15 años para darse cuenta que hubiese sido mucho mejor decir: ‘señora Carmen disculpe, lamento mucho mi acción’, pero no, prefirió burlarse numerosas veces de nuestro dolor, riéndose en la corte declarándose inocente”, escribió.

Un gesto inesperado

En un giro inesperado y para demostrar que seguirá de cerca el cumplimiento de la condena de Mayra Nevárez, el artista se comprometió a brindarle apoyo mientras esté en prisión.

"Yo me comprometo a mandarle alguito a la comisaría, con mucho gusto de parte de nuestra familia y el que no podía faltar desde algún lugar del universo, Justin Santos, para que tenga sus cositas, su comida o lo que necesite pal’ día a día, yo personalmente me haré cargo de eso", puntualizó el intérprete.