LIDOM: ¿Juan Soto está a un paso de jugar con los Tigres del Licey?

Las redes sociales están con mucha actividad tras ver un video de este martes 9 de diciembre, en el que Juan Soto se encuentra practicando en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. Una de las máximas estrellas dominicanas en Grandes Ligas está en su país para ponerse a tono para lo que podría ser su ingreso al roster de los Tigres del Licey.

El pelotero de 27 años fue visto entrenando con la franquicia de Licey y desde ese momento, todos los fanáticos han expresado su ilusión de verlo en acción dentro de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (LIDOM).

Audo Vicente, gerente general del conjunto azul, confirmó que Soto se presentó al estadio para trabajar en el terreno. Sin embargo, también reconoció que el proceso para conseguir su participación sigue siendo complejo.

¿Juan Soto está cerca de jugar con Licey?

El Licey volvió a enviar la solicitud de permiso a los Mets, esperando esta vez obtener una respuesta favorable. La organización dominicana entiende lo reservadas que son las franquicias de MLB a la hora de otorgar un permiso y aún más cuando se trata de un toletero del calibre de Soto.

De acuerdo con Vicente, la insistencia del jugador es clara, ya que, según sus palabras, el mismo Soto es el que ha pedido permiso hasta cuatro veces para jugar, gracias a que se siente listo para ver acción y prepararse para lo que será el Clásico Mundial de Béisbol y la temporada en la Gran Carpa 2026.

La presencia de Soto en las prácticas del equipo no solo genera expectativa, sino que también eleva el ánimo de los fanáticos, debido a que ha sido un comienzo de campaña complicado, tomando en cuenta todo su potencial colectivo.

Finalmente, la presencia de Juan Soto en los entrenamientos de los Tigres del Licey será uno de los temas más relevantes en las próximas horas por lo que podría significar su presencia a estas alturas de la temporada en la Liga Dominicana de Béisbol Profesional.