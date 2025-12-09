WBC: Nolan Arenado quiere jugar con este equipo en el Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales

La Federación de Beisbol de Puerto Rico confirmó que Nolan Arenado, estrella de los Cardenales de San Luis y uno de los mejores antesalistas de las Grandes Ligas, expresó su intención de representar a la Isla del Encanto en el Clásico Mundial de Beisbol 2026.

El vínculo familiar de Arenado con Puerto Rico

Nolan Arenado, nacido en California, tiene raíces puertorriqueñas por parte de su madre, lo que le otorga la posibilidad de vestir el uniforme boricua en el Clásico Mundial. Este detalle refuerza la narrativa de identidad y orgullo que suele acompañar a los jugadores que deciden representar a la tierra de sus ancestros. Para Puerto Rico, contar con un pelotero de su calibre significa sumar experiencia, liderazgo y poder ofensivo a una selección que busca consolidarse como protagonista en el escenario mundial.

Carlos Beltrán, figura histórica del beisbol puertorriqueño, se mostró optimista respecto a la participación de Arenado. Beltrán confirmó además que otros nombres de peso como Riley Greene y George Springer han sido invitados a unirse al roster de Puerto Rico en el WBC 2026.

Un lineup con proyección estelar

La inclusión de Arenado, junto a jugadores jóvenes como Greene y veteranos consolidados como Springer, podría dar forma a un lineup balanceado entre experiencia y frescura. Puerto Rico, que ya ha alcanzado finales en ediciones anteriores del Clásico Mundial, tendría la oportunidad de aspirar nuevamente al título con una ofensiva de alto nivel y una defensa sólida en la tercera base.