WBC: Estados Unidos anuncia a cuatro nuevas estrellas para 2026

La expectativa por el Clásico Mundial de Béisbol de 2026 sigue en aumento con el pasar de las semanas y especialmente después de que Estados Unidos confirmara a cuatro nuevas figuras que van a integrar este roster plagado de estrellas.

Cuatro nombres de peso son los que han confirmado este martes 9 de diciembre, iniciando con Kyle Schwarber (Philadelphia Phillies), Will Smith (Dodgers de Los Ángeles), Gunnar Henderson (Orioles de Baltimore) y Brice Turang (Milwaukee Brewers).

Este grupo se une al capitán Aaron Judge, Paul Skenes, Cal Raleigh, Bobby Witt Jr., entre otros. La noticia ha generado entusiasmo entre los aficionados, pues se trata de peloteros con impacto inmediato en cualquier alineación y le da aún más profundidad y versatilidad a la defensiva.

Nuevos peloteros al equipo de Estados Unidos

La presencia de Schwarber aporta poder, liderazgo y experiencia en juegos definitorios. Conocido por su capacidad para producir en momentos claves, su inclusión otorga profundidad al bateo estadounidense.

A su lado estará Will Smith, uno de los receptores más completos del béisbol actual y reciente campeón de la Serie Mundial, es capaz de influir tanto en la ofensiva como en la conducción del pitcheo.

En el caso de Gunnar Henderson, el equipo suma juventud, explosión y versatilidad. Henderson ha demostrado ser uno de los talentos más sólidos e importantes de su generación, aportando contacto, poder y defensa de élite en el infield.

Finalmente, Brice Turang añade dinamismo, velocidad y precisión defensiva, cualidades que toman valor especial en un torneo corto donde el juego pequeño puede marcar diferencias decisivas y más ante sus máximos rivales y principales candidatos a pelear el título de campeones.