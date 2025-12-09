Pujols y Cruz arman duelo histórico: Selección Dominicana enfrentará a los Detroit Tigers antes del WBC

Suscríbete a nuestros canales

A poco menos de tres meses del inicio del Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026, las selecciones nacionales intensifican su preparación. La poderosa República Dominicana ha anunciado una emocionante serie de compromisos amistosos de alto calibre contra un equipo de las Grandes Ligas (MLB) que estará en plenos Entrenamientos Primaverales.

El conjunto dominicano, favorito al título, se enfrentará a los Detroit Tigers en una serie de dos juegos que se llevarán a cabo el 3 y 4 de marzo en el icónico Estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo.

Un anuncio con sabor a MLB

El anuncio se oficializó este lunes durante el primer día de las Reuniones Invernales de la MLB, en una conferencia de prensa de gran relevancia. Contó con la presencia de figuras clave como:

Robert D. Manfred, Jr. , Comisionado de Béisbol.

, Comisionado de Béisbol. Nelson Cruz , siete veces All-Star, Gerente General de la Selección Dominicana y Asesor Especial de Operaciones de Béisbol de la MLB.

, siete veces All-Star, Gerente General de la Selección Dominicana y Asesor Especial de Operaciones de Béisbol de la MLB. Albert Pujols, 11 veces All-Star, tres veces MVP y, notablemente, Manager del equipo dominicano para el próximo WBC.

Este evento tomó forma gracias a la iniciativa de Nelson Cruz, quien presentó la idea al Comisionado Manfred y al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader. Inmediatamente, Pujols y otros líderes del béisbol dominicano brindaron su apoyo total para la realización de esta serie.

Evento con precedente histórico y emotivo

Estos encuentros marcarán la primera vez en la historia que la novena nacional dominicana recibirá a un club de las Mayores para juegos de exhibición en el país.

Además del aspecto deportivo, la serie tendrá una carga emotiva, ya que los juegos se disputarán en memoria de las víctimas de la tragedia del 8 de abril de 2025 en el club nocturno Jet Set en Santo Domingo.

La serie de 2026 sigue la línea de eventos de MLB en la isla, como el par de juegos de los Entrenamientos Primaverales de 2024 entre los Medias Rojas de Boston y los Rays de Tampa Bay, también celebrados en el Estadio Quisqueya.

El legado del béisbol en la isla

La presencia de clubes de la MLB en la República Dominicana tiene una larga y rica historia que se remonta al viaje de los Rojos de Cincinnati en 1936. Otros equipos ilustres que han visitado el país incluyen a los Dodgers de Brooklyn (1948), los Piratas de Pittsburgh (1967), y las series más recientes del año 2000 (Boston, con Pedro Martínez, contra Houston) y 1999 (Mets contra Expos).

La República Dominicana es, desde 1995, el país que más jugadores ha aportado a los rosters del Día Inaugural de la MLB fuera de los Estados Unidos, sumando exactamente 100 peloteros nacidos en la isla en la temporada 2025.

Ruta al WBC 2026

La República Dominicana, que se coronó campeona del Clásico Mundial de Béisbol de 2013 con un récord perfecto de 8-0, es uno de los tres únicos países que han ganado el torneo global (junto a Japón y Estados Unidos).

El equipo dominicano comenzará su calendario del WBC 2026 en el Grupo D el viernes 6 de marzo contra la selección de Nicaragua en el loanDepot park de Miami.