William Levy vuelve a creer en el amor y esta dedicatoria lo confirma

El actor cubano, William Levy, atraviesa un momento especial tanto en lo profesional como en lo personal. A sus 45 años, el protagonista de telenovelas volvió a captar la atención del público tras su participación en el Festival de Málaga, uno de los eventos más importantes del cine español.

El intérprete llegó a la ciudad andaluza para presentar su nueva película “Tradita”, dirigida por Gabriele Altobelli. La cinta, rodada en Italia, narra la historia de una abogada que se ve envuelta en un misterio tras reemplazar a una colega que se quitó la vida en su propio despecho.

La especial dedicatoria de William Levy

Tras la presentación de la película, Levy compartió en redes sociales un mensaje lleno de emoción para agradecer el cariño recibido en Málaga. “Gracias a la hermosa Ciudad de Málaga por tanto cariño y amor. Que recibimiento más hermoso. Los amo”, expresó.

En el texto, el actor también dedicó unas palabras muy especiales a sus dos hijos, Kailey y Christopher, a quienes describió como el motor de su vida y quienes lo acompañan emocionalmente pese a las exigencias de su carrera.

“Son mi vida y mi adoración. Love you so much mi Nina hermosa @kaileylevy19 y mi campeón @christopherlevy”, fue su mensaje para los retoños que comparte con su expareja, la actriz Elizabeth Gutiérrez.

Sin embargo, lo que realmente captó la atención de sus seguidores fue la parte final del mensaje. Allí mencionó a una misteriosa mujer identificada solo con la inicial “J”, a quien agradeció por el amor que recibe día a día.

“Y a ti señorita J, también te quiero agradecer por ese amor tan limpio y un poquito loco que me brindas día a día y me hace tan feliz. te quiero mucho mucho mucho”, escribió el cubano dejando intrigados a los seguidores.

Un nuevo capítulo tras años de cambios

La vida personal de William Levy ha estado durante años bajo la mirada pública. Por más de dos décadas mantuvo una relación intermitente con la actriz y modelo, Elizabeth Gutiérrez. En 2024, la pareja confirmó su separación, marcando el cierre de una etapa en sus vidas.

Desde entonces, el intérprete ha mantenido un perfil relativamente discreto respecto a su vida sentimental. Por ello, esta reciente dedicatoria despertó curiosidad en el público, quien desea conocer a la misteriosa “señorita J”.