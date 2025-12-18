William Levy vuelve a entrar en problemas con la justicia: ¿Qué pasó?

Suscríbete a nuestros canales

El pasado 13 de diciembre de 2025, la compañía aseguradora Metropolitan Life Insurance Company presentó una demanda contra William Levy y Elizabeth Gutiérrez por un presunto incumplimiento de pagos de hipoteca relacionado con una propiedad en Broward, Florida.

Según los documentos legales a los que han tenido acceso varios programas de farándula, la deuda reclamada supera los 2.1 millones de dólares, incluyendo el saldo principal, intereses moratorios acumulados desde febrero de este año, costos de investigación registral y honorarios legales.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez al borde

La aseguradora señala claramente en su presentación judicial que los demandados “han incumplido sus obligaciones contractuales” y busca recuperar la totalidad del monto reclamado.

Entre las medidas que solicita la aseguradora se encuentra una auditoría judicial para determinar el monto exacto de la deuda y, de no pagarse, la posibilidad de embargar la famosa propiedad de ambos.

Esta mansión, ubicada en una de las zonas más exclusivas del sur de Florida, ha sido un eje central de su historia familiar, albergando tantos recuerdos como controversias.

La aseguradora afirma que en algún momento ofreció un plan de pagos alternativo, que consistía en pagar alrededor de $24,000 mensuales antes de abril de 2025, pero que presuntamente fue rechazado por la pareja.

La defensa en juego

Por su parte, la defensa de Levy y Gutiérrez sostiene que la cifra reclamada por la compañía es “inexacta y no refleja la deuda real”, aunque no han presentado públicamente una estrategia detallada para desacreditar el reclamo de la aseguradora.

Mientras el proceso continúa su curso en los tribunales de Florida, los actores aún mantienen la posesión de la propiedad, aunque solo Levy reside actualmente allí, ya que Elizabeth optó por mudarse a un apartamento tras su separación.

Este conflicto legal ocurre en un contexto ya complicado para William Levy. Aunque mantiene una carrera activa, hace unos meses estuvo en el centro de la atención mediática tras un incidente que derivó en su detención en Florida por alteraciones del orden público.

Además, la separación de Elizabeth Gutiérrez tras más de dos décadas juntos aún sigue dando de qué hablar y, según algunos reportes, la ex pareja ha tenido diferencias incluso sobre el acceso a cuentas y apoyos financieros, lo que complica aún más la relación actual entre ellos.