Famosa actriz mexicana enfrenta crisis existencial y su salud colapsa

En medio de una profunda crisis existencial y emocional, la estrella fue hospitalizada de emergencia por un delicado episodio de salud 

Bárbara Chirino
Miércoles, 17 de diciembre de 2025 a las 07:50 pm
Artistas mexicanos / Cortesía
La emblemática actriz mexicana, Cynthia Klitbo, conocida por sus icónicos papeles en telenovelas como “Teresa” y “El privilegio de amar”, atraviesa uno de los momentos más duros de su vida personal y profesional.

En medio de una profunda crisis existencial y emocional, la estrella fue hospitalizada de emergencia por un delicado episodio de salud que la dejó al borde del susto y visiblemente afectada.

La actriz mexicana llegó al límite

Todo comenzó cuando la propia Cynthia decidió buscar atención médica tras sentir síntomas alarmantes derivados de un agotamiento emocional extremo. En medios de comunicación, la actriz relató que fue sometida a varios estudios complejos.

Los estudios incluyeron un electrocardiograma y una resonancia magnética cerebral, para descartar afecciones graves como aneurisma. “Cuando vi el electrocardiograma y que me hacían la resonancia casi me muero, confesó con la voz entrecortada.

Los médicos finalmente descartaron daños estructurales serios, confirmando que el episodio fue provocado principalmente por estrés acumulado y desgaste emocional, resultado de un año particularmente difícil para ella.

Un año difícil para Cynthia

Lejos de ocultar su verdad al público, Cynthia admitió que este año ha sido de “súper vulnerabilidad”. Con honestidad, reveló que inició el 2025 “muerta de miedo” y enfrentando tensiones que terminaron por pasarle factura física.

Las presiones, dijo, la llevaron a perder el control de su equilibrio emocional y, en consecuencia, su salud fue la que más sufrió. Ante la adversidad, la actriz confesó que, encontró fortaleza en su espiritualidad.

Klitbo compartió con emoción que se ha acercado aún más a Dios y que ha sentido el apoyo de “personas y proyectos mágicos” que han surgido a su alrededor tras este bache emocional.

Miércoles 17 de Diciembre de 2025
