Actor de “La Reina del Flow” es criticado por trabajar como conductor de Uber

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El mundo del entretenimiento volvió a sorprender tras viralizarse un video que muestra a Jay Alexander Torres Cuevas, actor de “La Reina del Flow” y cantante puertorriqueño que, fuera del set se gana la vida trabajando como conductor de Uber.

El artista, recordado también por su paso por “La Casa de los Famosos Colombia”, se convirtió en tendencia luego de que usuarios compartieran su rol como conductor en redes sociales.

La grabación, que circuló con el llamativo mensaje de que podías subirte a un vehículo y encontrarte con un actor reconocido al volante, desató todo tipo de reacciones.

La respuesta que defiende su trabajo como Uber

Lejos de ignorar la polémica, Torres decidió responder directamente a quienes cuestionaban su situación. A través de sus redes sociales, dejó claro que su decisión no responde a una crisis, sino a una estrategia personal para generar ingresos adicionales.

El artista aseguró que vive de la música, pero también explicó que los proyectos independientes implican gastos importantes, especialmente en producción y promoción. Por ello, considera válido diversificar sus fuentes de ingreso.

Su mensaje fue contundente al defender que no existe vergüenza en trabajar sin importar el oficio. Esta postura fue aplaudida por muchos usuarios, quienes destacaron su humildad y disciplina frente a una industria tan competitiva.

“Yo no me arrepiento de trabajar como Uber, archivar documentos, de trabajar en barras como mesero, como bartender, en un ancianato”, aseveró.

¿Quién es Jay Torres?

Jay Alexander Torres Cuevas, conocido artísticamente como Jay Torres, es un cantante, actor y modelo nacido el 13 de abril de 1993 en Carolina, Puerto Rico.

Se ha destacado en el mundo del entretenimiento latino, especialmente en Colombia, donde ha desarrollado gran parte de su carrera musical y televisiva.

Inició como modelo y actor, pero luego incursionó en la música urbana, lanzando sus primeros sencillos en 2019 y consolidándose con proyectos como su EP Vevé.

Además de su faceta artística, cuenta con formación académica en Ciencias Biomédicas y una maestría en fisiología, un perfil poco común dentro del mundo del espectáculo.