Acto racista en ‘La Casa de los Famosos Colombia’ indignó a las redes sociales

Durante el posicionamiento de la semana en ‘La Casa de los Famosos Colombia’, Johanna Fadul emitió un comentario racista contra Campanita lo que generó una reacción de respaldo al modelo y un rechazo a las declaraciones de la actriz.

“Me posiciono ante ti y quiero que te vayas de la casa porque definitivamente tanto tu alma como tu mente están igual de oscuras que tu color de piel”, expresó Johanna sin contemplación ni medir sus palabras.

Por su parte, la reacción del influencer fue de impresión por sus palabras despectivas hacia su tono de piel. Este comentario puso en el ojo del huracán a la habitante de la casa, quien es señala por el público del programa como una persona racista.

Rechazo al comentario racista de Johanna Fadul

Rápidamente, Campanita recibió el respaldo de sus compañeros. Uno de los primeros en alzar su voz fue Maiker Smith, que dijo que “la mente y el alma no tiene nada que ver con el color de piel de nadie y un color de piel oscuro no te hace malo, ni tiene relación con la maldad”.

Valentino Lázaro se disculpó por las palabras de la actriz. Karen Sevillano también habló sobre no asociar lo malo con el color de piel de alguien.

Redes sociales arden por comentario racista

El video del posicionamiento entre Campanita y Johanna Fadul en ‘La Casa de los Famosos Colombia’ se hizo viral en redes sociales, un espacio donde los usuarios y seguidores del reality show rechazaron el comentario racista.

“Mi apoyo a Campanita”, “El comentario de Johanna da hasta para la expulsión” y “Que triste aun en los tiempos que estamos, ver estos tipos de comentarios”, son algunos de las opiniones en línea.