Revelan a los primeros habitantes de ‘La Casa de los Famosos’: ¿Cuándo se estrena?

Se avecina una nueva temporada de ‘La Casa de los Famosos’ y desde ya han anunciado a los tres primeros participantes que estarán en convivencia por el premio mayor.

La sexta temporada revivirá la emoción de sus seguidores por ver el drama, rivalidades, estrategias y posibles romances que suelen darse en cada edición del reality show de Telemundo. Estas primeras personalidades han despertado el interés y expectativas por este nuevo capítulo.

Primeras personalidades confirmadas

La Miss Universo 1991, Lupita Jones, fue la primera en decir presente en ‘La Casa de los Famosos’. Con un legado impecable en los reinados de belleza se integra para sacar sus agallas y atraer a un público fiel que la sigue desde su incursión trayectoria como preparadora de misses.

Una de las figuras más polémica de redes sociales se une a la casa más famosa de Estados Unidos, se trata del creador de contenido Kunno, quien llega para imponerse y desafiar a sus compañeros.

A ellos, se integra la influencer Jailyne Ojedad e Los Ángeles, California, con una comunidad de 14,5 millones de seguidores en Instagram y 19,4 millones en TikTok.

¿Qué se sabe de ‘La Casa de los Famosos’?

La sexta temporada de ‘La Casa de los Famosos’ llegará el 17 de febrero de 2026 bajo la conducción Jimena Gállego y Javier Poza, quienes repiten una vez más llevar a los televidentes todo lo que ocurre en cada gala.

Se espera que, al igual que en años anteriores el primer lugar obtenga un premio de 200 mil dólares, mientras que el segundo $100,000 y $50,000 para el tercer puesto.