Clásico Mundial: Ronald Acuña Jr. espera ver la mejor versión de Venezuela ante Japón

Sin duda alguna, uno de los compromisos más interesantes en los cuartos de final del Clásico Mundial, será el duelo entre Venezuela y Japón. Ante un choque que no tiene precendentes, Ronald Acuña Jr. habló sobre su perspectiva de cara a esta llave.

Evidentemente, la novena de Japón llegará como favorita por el ámbito histórico, no obstante, el equipo nacional tiene material, para dar la pelea y sus peloteros confían en que pueden avanzar de ronda.

Ronald Acuña Jr. afirma que Venezuela va con todo:

"Japón tiene un buen equipo, pero nosotros también lo tenemos. El sábado debemos tirar el resto y tener un buen juego" destacó inicial la Bestia en una entrevista con el periodista dominicano Enrique Rojas.

A eso añadió, que fue importante medirse previamente a República Dominicana por el nivel de intensidad. Lo que quiere decir, que eso los puede ayudar a manejar mejor las emociones.

Ronald Acuña es amigo de Shohei Ohtani:

Además, el "Abusador" indicó que tiene una buena amistad con Shohei Ohtani y que muchas veces conversan cuando van a jugar en contra en las Grandes Ligas. Con respecto a Yoshinobu Yamamoto será la primera vez en su carrera que lo va a enfrentar.

Acuña, es uno de los líderes ofensivos de la novena venezolana y espera responder en ese compromiso de cuartos de final que comenzará a partir de las 9:00pm (hora venezolana).