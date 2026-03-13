LVBP

LVBP: Leones del Caracas ya se habría reunido con su próximo gerente deportivo

El conjunto capitalino espera anunciar próximamente a su primer gran refuerzo de cara a la temporada 2026-2027 de la LVBP

Theoscar Mogollón González
Jueves, 12 de marzo de 2026 a las 08:11 pm
LVBP: Leones del Caracas ya se habría reunido con su próximo gerente deportivo
Foto: Cortesía
Aunque todavía faltan varios meses para el inicio de la temporada 2026-2027 de la LVBP, los Leones del Caracas están trabajando arduamente para presentarse con refuerzos de lujos. Pero antes de mover piezas en su roster, el primer objetivo que tienen es contratar a un manager y un gerente deportivo, y justamente este último podría llegar dentro de muy poco.

Leones buscan lo mejor para la gerencia

Según información del portal Sports Venezuela, la organización capitalina y Samuel Moscatel ya habrían tenido una extensa entrevista para la vacante en la gerencia deportiva, cargo que ocupó Luis Sojo la zafra pasada.

Y es que hablamos de una figura bastante conocida en la pelota venezolana, pues es recordado por el éxito que obtuvo en la mejor época de Caribes de Anzoátegui, a quienes impulsó a conquistar el primer campeonato de su historia.

Bajo la gerencia de Samuel Moscatel, la Tribu vivió una década dorada en la que siempre fue protagonista desde las campañas 2010-2011 hasta la 2021-2022. De hecho, durante ese periodo de tiempo ganaron cuatro de siete finales, algo que anhelan presenciar los directivos de Leones del Caracas a partir de este año.

Jueves 12 de Marzo de 2026
