Clásico Mundial: Shohei Ohtani conserva este valioso objeto que pertenecía a Miguel Cabrera

Uno de los peloteros más queridos, no solamente en Venezuela, sino en todo el orbe beisbolístico, es Miguel Cabrera y otro de los que confesó que también admira la carrera el "Tigre Mayor", es el fenómeno japonés Shohei Ohtani.

Si bien el "Android" es un jugador que cuenta con todas las herramientas y se está encargando de romper innumerables récords en la pelota, este jueves no ocultó que conserva un objeto de "Miggy", uno de sus bateadores favoritos

Shohei Ohtani devela el objeto que conserva de Miguel Cabrera:

Ohtani, conversó este jueves con los medios internacionales, en una rueda de prensa previa a lo que será el choque de cuartos de final contra Venezuela y emitió una confesión sorprendente.

El "Showtime" declaró que tiene un bate de Miguel Cabrera guardado en su casa de Tokyo (Japón) y que lo estuvo tocando, para ver si se le transmitía un poco de fuerza de la que tenía el slugger venezolano. "Sino consigo un hit, significa que el bate no me ha traído buena suerte", dijo Ohtani en modo de broma.

Miguel Cabrera tiene su futuro en el Salón de La Fama:

Cabrera, se encargó de poner números de Salón de La Fama en su exitosa trayectoria con los Marlins de Miami y Tigres de Detroit, con 511 vuelacercas de por vida, ganando premios de MVP y siendo el único latino en obtener la Triple Corona de bateo en 2012.

Por esa razón, Ohtani ve a Miguel como un ejemplo de poder y espera replicar algunos de sus batazos. El duelo entre nipones y el "Arepa Power" se efectuará el sábado desde las 9:00pm (hora venezolana).