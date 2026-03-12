La legendaria campeona del Salón de la Fama que muere a los 34 años de edad

Suscríbete a nuestros canales

El mundo de las carreras de caballos en América recibe con profunda tristeza una noticia que marca el fin de una época: este jueves 12 de marzo se confirmó la muerte de Serena’s Song. La campeona y miembro del Salón de la Fama, reconocida como uno de los ejemplares más longevos de la industria, murió a los 34 años de edad.

Más que una yegua de carreras, Serena’s Song fue un estandarte de tenacidad y clase. Campeona de su división a los 3 años, dejó un legado imborrable en las pistas y en la cría, según informaron sus propietarios de Denali Stud, su hogar de toda la vida.

El adiós a una leyenda eterna

A través de un emotivo comunicado en la red social X, Denali Stud compartió los detalles de su partida:

“Con gran pesar, anunciamos el fallecimiento de Serena's Song, miembro del Salón de la Fama y campeona. Falleció pacíficamente por causas naturales la mañana del miércoles 11 de marzo; habría cumplido oficialmente 34 años el próximo 4 de abril. Serena descansará en paz aquí, en Denali Stud. Agradecemos a todos por su amor y apoyo constante, especialmente a la familia Lewis y a nuestro personal y veterinarios. Ella lo era todo para nosotros; nos cambió para mejor. Te queremos, Serena, gracias por todo”.

Una campaña para la historia

Serena’s Song fue una de las joyas más brillantes del establo del también fallecido entrenador D. Wayne Lukas. Su palmarés incluye once victorias de Grado 1, entre las que destaca el Haskell Invitational de 1995, donde derrotó a los machos, además de los prestigiosos Stakes Oak Leaf, Las Virgenes, Santa Anita Oaks, Mother Goose, Gazelle Handicap, Beldame Handicap, Santa Monica, Santa Maria y el Hempstead Handicap.

Hija de Rahy en Imagining, cerró su campaña con un récord de 18 triunfos, 11 segundos y 3 terceros en 38 actuaciones, con premios por $3,283,388. En la reproducción, fue servida por colosos como A.P. Indy, Storm Cat, Deputy Minister y Mr. Prospector. Entre su descendencia destacó Grand Reward, semental con amplia trayectoria en Argentina.