De las pistas a la esperanza: El donativo de un famoso jockey que rescató a un hombre de las calles

El mundo de las carreras de caballos es un ecosistema variopinto donde coinciden todos los estratos sociales cuando un purasangre cruza la meta en primer lugar. Entre los abrazos por la victoria y los lamentos por la derrota, cada competencia genera miles de historias que, en muchos casos, el gran público no llega a conocer.

Recientemente, un reconocido jockey fue más allá del éxito en las pistas. Gracias a un importante donativo personal, un ciudadano ha dado un giro positivo a su destino, para alejarse de una vida de precariedad en las calles.

Solidaridad que transforma realidades

Billy Loughnane, el joven y talentoso látigo inglés, donó la suma de £50,000 (aproximadamente US$66,800) a la Fundación Christy Lambe, organización dedicada a brindar apoyo a personas sin empleo ni hogar.

El impacto de este gesto, realizado por el jinete de apenas 20 años, se personifica en Jamie Dial. A sus 25 años, Dial carecía de trabajo y vivienda; sin embargo, tras recibir el respaldo de la fundación, ahora cuenta con un empleo en el sector de la construcción y el apoyo de una familia que lo ha acogido.

En declaraciones recogidas por la BBC, Loughnane destacó su vínculo con la organización benéfica, creada por el empresario Michael Lambe en honor a su hermano Christy para asistir a personas que enfrentan desafíos de salud mental.

“La familia de Christy ha sido muy buena conmigo desde mis inicios. Él ocupa un lugar especial en nuestros corazones, así que me encantó poder retribuir un poco de lo que me han dado”, expresó Loughnane, quien se coronó campeón de la estadística en el Reino Unido en 2024.

En este esfuerzo también participó la organización Standing Tall, que fue pieza clave para que Jamie Dial lograra este cambio total de vida en la ciudad de Derby.