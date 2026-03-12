¿Heredero al trono? Los Lakers preparan contrato millonario para Austin Reaves

Suscríbete a nuestros canales

Los Angeles Lakers han enviado un mensaje contundente al resto de la liga: Austin Reaves no está a la venta. Según fuentes cercanas a la organización, el equipo no teme perder al escolta en la agencia libre y está dispuesto a poner sobre la mesa una oferta histórica de 5 años y 240 millones de dólares.

De concretarse, esta firma no solo aseguraría la permanencia de Reaves, sino que establecería dos hitos financieros sin precedentes tanto para el jugador como para la institución.

Una cifra para los libros de historia

La magnitud del contrato propuesto coloca a Reaves en un estrato económico que ni siquiera leyendas como Kobe Bryant, Magic Johnson o Shaquille O'Neal alcanzaron durante sus etapas en el equipo.

El contrato más grande en la historia de los Lakers: Superaría cualquier extensión previa otorgada por la gerencia de Rob Pelinka, consolidando a Reaves como el pilar fundamental del futuro post-LeBron James.

Top 10 de la NBA: Con un salario promedio de 48 millones de dólares anuales, Austin Reaves se convertiría en el octavo jugador mejor pagado de toda la liga, situándose al nivel de superestrellas consolidadas y MVPs.

El valor de la "joya" angelina

El acuerdo proyectado por la gerencia angelina contempla un monto total de 240 millones de dólares distribuidos en cinco temporadas, lo que arroja un promedio anual de 48 millones por año. Esta estructura financiera no solo blinda al jugador ante ofertas externas, sino que lo catapulta automáticamente al octavo puesto entre los salarios más altos de toda la NBA. Se trata de una apuesta económica masiva que refleja la confianza ciega en un atleta que, hace apenas unos años, ni siquiera fue seleccionado en el Draft.

Al ofrecer el máximo posible, la gerencia elimina cualquier intento de otros equipos por "robar" al jugador mediante hojas de oferta (offer sheets) agresivas. Sin embargo, también compromete gran parte del espacio salarial, lo que obligará al equipo a ser sumamente creativo para rodear a Reaves en los próximos años.