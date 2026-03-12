Franklin Cardillo: "La Liga Profesional es la pieza clave para elevar el nivel de nuestras selecciones"

Suscríbete a nuestros canales

En el marco de la presentación oficial de la Liga Profesional de Voleibol, el ministro del Deporte, Franklin Cardillo, destacó que el nacimiento de este circuito no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia integral para fortalecer el rendimiento de Venezuela en el escenario internacional.

Según Cardillo, el trabajo conjunto con la federación busca construir un sistema competitivo nacional que permita a los atletas acumular volúmenes de juego, un factor que el ministro calificó como "fundamental" para afinar detalles técnicos y evaluar a los nuevos talentos que nutrirán a las selecciones nacionales.

El 2026: Un año estratégico para el relevo generacional

El ministro enfatizó que esta liga servirá como plataforma de preparación crítica para un calendario internacional cargado de compromisos juveniles. Durante sus declaraciones, Cardillo subrayó la importancia de este año para las categorías de base:

Ciclo olímpico juvenil: Participación en los Juegos Bolivarianos de la Juventud y los Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá.

Evento nacional: Celebración de los Juegos Nacionales Juveniles.

Cita mundialista: El ministro destacó que la liga será el fogueo previo para el equipo femenino que cerrará el año en el Campeonato Mundial Juvenil Sub-17.

"Queremos involucrar a toda la familia del voleibol, especialmente a los niños y niñas, para que vean en esta liga el espejo de lo que pueden llegar a ser", expresó Cardillo.

Venezuela apuesta por un sistema de ligas multifuncional

Más allá del tabloncillo, el titular de la cartera de deporte reveló que el modelo de gestión profesional se está expandiendo a otras disciplinas. El objetivo es claro: profesionalizar los deportes que históricamente han otorgado mayor éxito al país.

Consolidación: Se mantienen activas las ligas de Atletismo y Lucha iniciadas en 2025. Próximos lanzamientos: Cardillo anunció la creación de la Liga Profesional de Boxeo Venezolano y circuitos para otros deportes de combate. Voleibol de playa y masculino: Confirmó que la Liga Nacional de Voleibol de Playa continúa su curso este año, al igual que la Liga Nacional de Voleibol Masculino, cuyas fechas y fases se anunciarán en los próximos días.

El ministro fue enfático al señalar que este sistema de ligas tiene un objetivo métrico: garantizar medallas a nivel internacional. Al profesionalizar los deportes de combate y las disciplinas de conjunto, el estado busca asegurar que el atleta venezolano llegue a las competencias oficiales con un ritmo de competencia óptimo, similar al de las potencias mundiales.