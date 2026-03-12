Clásico Mundial: Ranger Suárez es el elegido para dominar a Shohei Ohtani y compañía

Suscríbete a nuestros canales

El Clásico Mundial de Beisbol 2026 inicia una nueva ronda, y con ella el nivel de exigencia sube un escalón considerable. A Venezuela le ha tocado emparejarse contra el rival más complicado de estas instancias que es Japón, por lo que la opción para iniciar desde el montículo no podía ser otra que Ranger Suárez.

Duelo de ases

Luego de la dolorosa derrota sufrida en la noche de este miércoles ante República Dominicana, el manager Omar López atendió a los medios de prensa y confirmó lo que era un secreto a voces. Y es que el lanzador zurdo perteneciente a las Medias Rojas de Boston asumirá la responsabilidad de intentar dominar a Shohei Ohtani y compañía.

El compromiso entre Venezuela y Japón se realizará el próximo sábado, 14 de marzo, en el LoanDepot Park. Vale mencionar que el abridor elegido por el conjunto nipón será Yoshinobu Yamamoto. El ganador de este imperdible duelo avanzará a semifinales y se vería las caras contra el triunfador entre Puerto Rico e Italia.

Vale recordar que Ranger Suárez fue el lanzador abridor de la primera fecha contra Países Bajos. Al final se adjudicó la victoria luego de trabajar por espacio de dos innings en los que toleró tres imparables y una carrera, con una base por bolas y un ponche.