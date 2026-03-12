Clásico Mundial: República Dominicana castiga a Venezuela a fuerza de jonrones

Suscríbete a nuestros canales

Las emociones, la intensidad y los grandes batazos se han dado cita en el LoanDepot Park, donde Venezuela y República Dominicana protagonizan un duelo electrizante. Justamente, los dominicanos se han apoyado en jonrones para pegar fuerte en los primeros innings.

Bates a temer en Dominicana

En la misma primera entrada llegaron las primeras anotaciones del combinado quisqueyano, y el protagonista no pudo ser otro que Juan Soto. Con un hombre en circulación no le perdonó la tercera recta seguida a Eduardo Rodríguez, desapareciéndole la bola por el jardín central, a unos 409 pies de distancia.

Luego de un segundo capítulo en blanco, República Dominicana volvió a la carga en el tercero, de manera similar y por partida doble. Ketel Marte también castigó a E-Rod con un demencial vuelacercas de 403 pies de distancia que desapareció por el jardín izquierdo.

Acto seguido, y con Eduard Bazardo en el montículo para Venezuela, Vladimir Guerrero Jr. también sonó una enorme tabla por esa misma pradera, solo que a 375 pies de distancia.

Si bien el conjunto venezolano logró recortar distancias, en la alta del cuarto llegaron tres rayitas más para los dominicanos. Esta vez fue Fernando Tatis Jr. quien le desapareció la bola a Antonio Senzatela con otro jonrón por el jardín izquierdo.