Hay vida: Oliver Medina proyecta triunfos clave con estos ejemplares para la R12

La actividad hípica en La Rinconada mantiene su impulso durante el primer meeting de la temporada. Esta semana, la expectativa se concentra en los preparativos para la reunión número 12, la cual presenta una cartelera de 13 competencias con cuatro eventos selectivos de Grado.

Como parte de su planificación, el óvalo caraqueño albergó este miércoles la jornada de ajustes matutinos. Durante la sesión, jinetes y entrenadores supervisaron el estado físico de los ejemplares para asegurar su máximo rendimiento en la cartelera dominical.

Oliver Medina: Entrevista Compromisos Clásico R12 La Rinconada

El jinete aprendiz Oliver Medina estuvo presente en los ajustes y aprovechó su tiempo de descanso para ser entrevistado por el equipo de Meridiano Web, a fin de conocer las condiciones físicas de sus siete montas para la mencionada reunión.

Es importante destacar que el joven látigo caraqueño ocupa la tercera posición en la estadística de este meeting con ocho victorias, lo que demuestra un jinete de mucho valor.

Hay que acotar que, de los siete compromisos, Medina habló acerca de cuatro montas en la presente entrevista.

Saludos Oliver, gracias por hacerte la entrevista. Tendrás siete compromisos de los cuales conversaras acerca de cuatro montas. Uno de ellos será en la edición 32 del Clásico Eduardo Larrazábal (GIII), a la altura de la tercera competencia con la yegua importada Etna’s Napper (USA).

-Efectivamente es una yegua que en una oportunidad gané con ella. Se encuentra bastante bien en sus trabajos y se mantiene en buenas condiciones. Con el favor de Dios lo hará muy bien para esta carrera y estaremos decidiendo.

Jornada del 5y6: Compromisos La Rinconada

Para la primera válida para el 5y6 montarás a la yegua Decidida, entrenada por el destacado Humberto Correia.

-Una yegua que no he tenido oportunidad de trabajarla, pero siempre la tiene en buen concepto en su cuadra. Con el favor de Dios estaremos decidiendo también una buena carrera.

En la duodécima carrera, quinta válida lleva estarás en el lomo de la cincoañera Canela Time que se estrena en la cuadra del trainer Alejandro Regalado.

-Una vez hice una buena carrera con esta yegua. Paso a paso viene mejorando y se mantiene muy bien en pista y considero que estaré decidiendo la competencia.

Para finalizar Oliver en la conocida carrera de los acumulados montarás por primera vez al ejemplar Base Armador pues tiene tres segundos.

-Como todos ustedes saben y es efectivamente que este caballo lleva varios segundos. Se mantiene muy bien en la pista, y siempre ha estado en buen concepto. Dios mediante estaremos decidiendo.