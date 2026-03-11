Johan Aranguren: "Busco mi tercera victoria en este importante clásico en La Rinconada"

Suscríbete a nuestros canales

Cada visita del equipo de Meridiano Web al óvalo de Coche genera expectativa entre la fanaticada. El motivo es claro: la información de Johan Aranguren. El experimentado látigo goza de un alto porcentaje de aciertos en sus pronósticos, especialmente cuando señala a un ejemplar como su "fijo" de la jornada.

Jinete: La Rinconada Monta Entrevista

Para esta semana, el profesional cuenta con el material necesario para mantener su racha ganadora. Aranguren integra la programación de lujo con tres compromisos de monta, entre los que destaca una nueva edición del Clásico "Socopó" (GIII). Esta es una prueba que conoce a la perfección, pues ya suma dos victorias en su historial personal.

A continuación, presentamos sus impresiones exclusivas para el equipo de Meridiano Web:

Johan, en esta ocasión estarás en el lomo del importado Ekati King que es parte de la nómina del clásico “Socopo” (GIII).

-Este ejemplar anda espectacular en cancha, sus condiciones son excelentes. Muy agradecido con su dueño Kelvin Álvarez y su entrenador Gabriel Márquez, un caballo que conozco a la perfección y me gusta con característica de fijo.

Este clásico efectivamente lo he ganado en dos oportunidades, por intermedio de Señor Acuña en el 2013 y Chenoma en el 2015. Para este domingo vamos por un tercer “Socopó” en el nombre de Dios.

Para el juego del 5y6, tenemos el compromiso en la primera válida con la yegua Princesa Susej.

-Esta yegua no he tenido la oportunidad de trabajarla, lo hace con jinete traqueador. Sin embargo, la he observado y se ve que anda bastante bien.

Aprovecho para agradecer a su entrenadora Jessenia Romero por la oportunidad y considero que la yegua va estar decidiendo esta primera válida del 5y6, inclúyanla en sus combinaciones.

Fijos: 5y6 nacional Compromisos Johan Aranguren

Luego de 147 días de inactividad regresa a la pista la yegua castaña de cinco años My Believer Mate.

-Conozco a la perfección a esta yegua que va a su reaparecida. Sus condiciones actuales son óptimas y agradezco la confianza de su propietario, Julio Rodríguez, y de su entrenador. Aprovecho la ocasión para recomendar este ejemplar como la línea imperdible para toda la fanaticada hípica en el juego del 5y6.

Los invito a que vengan a disfrutar de las carreras, con la realización de los cuatro clásicos en un hipódromo bonito y no se olviden de sellar el juego del 5y6.