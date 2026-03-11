Noel Kucich: "Si responde al trabajo en la cuadra, estará en lo más alto del marcador"

Suscríbete a nuestros canales

El pasado mes de enero, el óvalo de Coche abrió sus puertas de forma oficial para el estreno de Noel Kucich en sus funciones como entrenador. Hasta la fecha, el multifacético profesional exhibe una estadística impecable: tres triunfos tras seis inscripciones, cifra que equivale a un extraordinario 50% de efectividad.

Eventos selectivos: Datos La Rinconada Entrevistas

El preparador dice presente una vez más en la programación dominical. En esta oportunidad, asume el compromiso con dos ejemplares de lujo en una jornada de altas emociones. La reunión destaca por la disputa de cuatro pruebas de grado en el ciclo no válido, escenario donde Kucich buscará ratificar su excelente momento profesional ante la afición hípica.

El primer ejemplar ha ensillar se trata de Gran Yaco que es parte de la nómina del Clásico José María Vargas (GII) en recorrido de 2.000 metros.

El caballo llega tras una victoria contundente en su lote. Previamente, cumplió un ciclo selectivo de alto nivel que incluyó el segundo lugar en el Clásico 'Simón Bolívar', otro escolta en el 'Burlesco' y un tercer puesto en el 'Junior Alvarado'.

Tras esa etapa, reapareció bajo mi entrenamiento en la agrupación de ganadores de 2 y 3 sobre 1.800 metros, donde obtuvo el triunfo. Este domingo regresamos al plano jerárquico en una competencia de apenas cuatro participantes, pero de enorme calidad. Es un lote parejo donde impera el respeto hacia los ejemplares Rockville (USA), quien mantiene un ritmo ganador, y Lured Away (USA), pistero con más de 200 mil dólares producidos en Estados Unidos que marca su reaparición.

En conclusión, nuestra estrategia apunta a una carrera de menos a más. El remate en los metros finales será clave y, con un poco de suerte, el ejemplar estará en lo más alto del marcador.

Para la quinta válida luego de 147 días, va reaparecer a la yegua castaña de cinco años My Believer Mate.

-Presentamos a esta yegua en la quinta válida del domingo. Si analizan el retrospecto, notarán que siempre tiene problemas en el salto inicial; un detalle que hemos trabajado con mucha dedicación. Ahora bajo mi entrenamiento, la yegua marca su reaparición tras una pausa de casi seis meses.

En su ajuste más reciente, la ejercité desde el aparato con el fin de buscarle intención y corregir ese error en la partida. Reaparece en la distancia de 1.400 metros; el puesto de pista dos es, para ser sincero, el único factor que me genera temor.

Sugiero no dejarla fuera de sus combinaciones. El lote es discreto y considero que nuestra pupila posee una calidad superior a ese grupo. Si responde al trabajo realizado en la cuadra, estará en lo más alto del marcador.

Gracias por la entrevista toda la mejor de la suerte para el día domingo.