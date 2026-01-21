Noel Kucich asume el desafío: Todo listo para su debut como entrenador en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La arena del Hipódromo La Rinconada recuperó su ritmo habitual esta semana con la presencia de destacadas figuras del espectáculo hípico nacional. Jinetes y entrenadores acudieron a la pista de Coche con el firme propósito de ultimar detalles para la tercera y cuarta reunión de la presente temporada.

El ambiente en las mañanas de traqueos refleja la importancia de estos compromisos, los cuales marcan el ascenso de la actividad en el inicio del año.

Entre los nombres que mayor respeto inspiran en el medio destaca el de Noel “Pocaterra”, un hombre cuya trayectoria es sinónimo de entrega absoluta al deporte de los reyes en Venezuela.

Su influencia en la industria trasciende fronteras, pues su huella es visible en múltiples facetas: desde la cría de ejemplares de alta alcurnia y su rol como propietario, hasta su faceta actual como preparador.

La mañana de este miércoles 21 de enero conversó con el equipo de Meridiano Web y esto fue lo que dijo con relación a sus tres presentados para el día domingo dentro del 5y6 dominical en La Rinconada:

"Envío un cordial saludo a toda la afición de Gaceta Hípica, esa inmensa fanaticada que respalda al hipismo venezolano, el cual considero, sin duda, el mejor del mundo”.

Buen día, preparador. Es un gusto saludarlo. ¿Con cuántos ejemplares cuenta actualmente en su establo y cómo marcha la preparación de la caballada?

- Actualmente, mi establo lo conforman 14 ejemplares, entre los cuales destacan los efectivos del Stud Azatlan. Asimismo, contamos en la cuadra con Gran Yaco, un purasangre de gran calidad que ya se encuentra en la etapa final de su preparación para su próximo regreso a la pista.

Tres presentados en la primera válida del 5y6 dominical en recorrido de 1.100 metros.

My Flying Mate: Este caballo todas las corre bien, en esta ocasión recibe un oportuno descargo de tres kilos. La idea es que corra de menos a más y que en los metros finales de seguro contaremos con él. No lo dejen fuera de sus combinaciones.

My Robbing Mate: La última actuación me parece que corrió fuera de tiro, va de 1.400 metros a 1.100 metros. Anda bastante bien, viene a la carrera con base de galope y su condición es bastante buena.

Por último, el primer favorito de gaceta hípica, My Five Mate: Este ejemplar, bajo la conducción de Johan Aranguren, llega tras una victoria en impecable condición física. El caballo luce extraordinario en sus desplazamientos, lo que me hace confiar en que será un rival sumamente difícil de abatir. Si la suerte nos acompaña en el recorrido, esperamos concretar un debut victorioso.

Un saludo a toda la fanaticada y vamos a ligar un domingo donde la fanaticada selle y acierte el 5y6 nacional