Edgar Guedez reaparece en La Rinconada: Entérate de sus montas y el análisis para ganar en las dos jornadas

Se avanza los preparativos para las dos reuniones del primer meeting en el hipódromo La Rinconada. Este viernes 23 de enero continúa con la programación de ocho carreras nocturnas en la tercera reunión y este domingo 25 de enero será la cuarta reunión con un total de 10 competencias.

El día miércoles 21 de enero, el equipo de Meridiano Web estuvo presente en la jornada de ajustes en los espacios de la pista caraqueña a fin de buscar información precisa con entrenadores y jinetes para nuestros lectores.

Uno de los jinetes presentes en la actividad fue Edgar Guedez quien reaparece y aprovechó al óvalo caraqueño y aprovechó la oportunidad para ser entrevistado, a fin de conocer los detalles de los cuatros compromisos para la mencionada dos jornadas hípicas.

Asimismo, Guedez agradeció al Superintendente Nacional de Actividades Hípicas Antonio Álvarez y a todo el equipo del Instituto Nacional de Hipódromos por la oportunidad de reaparecer y estar listo con las montas sobre los puros de carreras.

Entrevista Meridiano: Jinete compromiso R03 La Rinconada

Guedez, originario de Quibor, Estado Lara, se mantiene firme y decidido y listo para su tan esperado regreso al hipismo venezolano. A pesar de los desafíos que ha enfrentado, su juventud, combinada con una constancia y dedicación inquebrantables, le brindan la fortaleza necesaria para triunfar en la exigente profesión de los caballos de pura sangre.

Edgar, estamos agradecidos por conceder la entrevista. Para está oportunidad tendrás cuatro montas: Dos para esta jornada nocturna y dos para la jornada dominical. Comienzas en la R03 con Wyoming Girl en la segunda válida para el 5y6 ¿Qué nos puedes decir acerca de esta yegua?

-La yegua anda muy bien en cancha y esperemos obtener el triunfo.

Cierras tus compromisos para la carrera de los acumulados de este viernes con otra yegua: Yankee Lake que reaparece luego de 82 días sin correr

-Es una yegua que también anda muy viene en cancha y esperemos que mejore mucho en esta carrera.

Compromisos R04 Dominical: La Rinconada

Edgar para el día domingo 25 de enero igualmente tendrás dos compromisos para el juego del 5y6. Inicias en la primera válida con My Flying Mate que reaparece luego de 56 días sin correr y estrena nueva cuadra.

-Un caballo que se encuentra muy bien en cancha. Viene de correr muy bien en su última actuación y tenemos mucha confianza con este ejemplar.

Y culminas en la tercera válida para el juego de las mayorías con la yegua Giulia, entrenada por Aldo Traversa.

-Esta yegua anda súper bien y esperamos tener una buena actuación con ella.