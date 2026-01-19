Programa oficial: El viernes hípico destaca por su horario estelar y una prueba de jerarquía en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo La Rinconada se transformó en el epicentro de la nostalgia y el entusiasmo el pasado viernes. La jornada inaugural no solo marcó el inicio del calendario hípico, sino que rescató una de las tradiciones más queridas por la afición: las carreras en horario nocturno.

Bajo el brillo de las luminarias, el óvalo de Coche ofreció un espectáculo visual que evocó las épocas doradas del hipismo venezolano, al tiempo que estableció un precedente sólido para lo que promete ser un año 2026 de éxitos sin igual.

Más allá del atractivo que representa el tradicional juego del 5y6 nacional, la atmósfera nocturna brindó un matiz de gala y emoción que conectó el pasado histórico con un presente vibrante. Este nuevo formato no solo dignifica la disciplina, sino que asegura un futuro victorioso para el deporte de los reyes en el país.

Reunión tres: La Rinconada Programación Horario Nocturno

En este contexto de renovación, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) mantiene su política de transparencia y cercanía con el público. A través de sus plataformas digitales oficiales, el ente rector difundió los pormenores de la tercera reunión del año.

La cartelera consta de ocho competencias de alto nivel, entre las cuales destaca una Condicional Especial que servirá como apertura de las apuestas válidas. Este evento, exclusivo para yeguas nacionales e importadas de 4 y más años, cuenta con una nómina de 11 participantes que medirán fuerzas en un recorrido de 1.200 metros por una bolsa de $42.250.

El tradicional juego del 5y6 nacional cobra un impulso notable en este inicio de temporada tras registrar una recaudación de Bs. 203.039.480,00, y tendrá su punto de partida precisamente en este desafío de jerarquía.

Meeting: Jinetes Entrenadores La Rinconada

El fervor de la victoria y la adrenalina por alcanzar la cima de las estadísticas ya dominan el ambiente en el óvalo de Coche. Como es habitual, la disputa por el primer lugar en cada renglón profesional: jinetes y entrenadores marca el pulso de un cuatrimestre que promete ser sumamente competitivo.

En el departamento de los profesionales del látigo, Juan Pablo Paoloni ocupa actualmente la posición de honor.

No obstante, su liderato tiene un matiz particular: el destacado fustete cumplió con cuatro triunfos en seis montas realizadas en calidad de invitado y, tras demostrar su talento en las pistas venezolanas, emprendió el retorno a su tierra natal. Esta ausencia abre de inmediato la oportunidad para que sus perseguidores inicien el asalto al primer puesto.

Por otro lado, la tabla de los preparadores ofrece un escenario de paridad absoluta. Los entrenadores Humberto Correia y Fernando Parilli Tota mantienen un empate en la cúspide de la clasificación, lo que anticipa un duelo de estrategias en cada jornada.

Ambos profesionales han demostrado una excelente efectividad en este arranque de año, que busca consolidar sus establos como los más dominantes del momento y dejan claro que la batalla por el título de la temporada 2026 apenas comienza.