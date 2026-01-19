Mano dura en el estreno: Suspendido destacado jinete aprendiz del 2025 en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La Junta Nacional de Comisarios del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) anunció la mañana de este lunes 19 de enero de 2026 la suspensión por dos semanas del destacado jinete aprendiz del 2025, Oliver Medina en este arranque de temporada.

Oliver Medina deberá cumplir la sanción de manera inmediata lo que quiere decir que el mismo queda fuera de acción hasta el 2 de febrero del 2026.

La decisión fue comunicada a través de las resoluciones emanadas de la reunión número 01 de carreras, celebrada la tarde-noche del viernes en el óvalo de Coche. Esa jornada inaugural, contó con ocho interesantes competencias, donde el más destacado fue el jinete argentino Juan Pablo Paoloni con trio de triunfos.

La Razón de la Suspensión: La Rinconada Carreras

La suspensión del jinete Medina se fundamenta en los incidentes ocurridos durante la sexta carrera del viernes, una prueba especial designada para ejemplares nacionales e importados de 4 y 5 años, ganadores de dos carreras.

El joven iba a bordo del castaño The Solder, que en los 900 finales se carga hacia adentro y le corta la línea de acción al ejemplar El De Will que en principio con la monta de Alvaro Finol había arribado en el segundo lugar. Tras la revisión exhaustiva de las cámaras, los comisarios determinaron la infracción y procedieron a distanciar al ejemplar.

DISTANCIAMIENTO:

"El jinete ÁLVARO FINOL (EL DE WILL N°01), formula RECLAMO en contra del Jinete, OLIVER MEDINA (THE SOLDIER Nº04) alegando que a la altura de los 900 metros finales le quita la línea de carrera a su conducido. Vista la repetición de la prueba a través del sistema Video, se pudo apreciar que en los 900 metros finales el ejemplar THE SOLDIER Nº04 (OLIVER MEDINA) se carga hacia adentro, cortándole la línea de carrera sin la distancia reglamentaria al ejemplar EL DE WILL N°01 (ÁLVARO FINOL), razón por la cual esta Junta de Comisarios DECIDE: DISTANCIAR del PRIMER al SEGUNDO lugar al ejemplar THE SOLDIER Nº04 (OLIVER MEDINA) y SANCIONAR con SUSPENSIÓN por el término de DOS (02) SEMANAS al Jinete OLIVER MEDINA desde el 19/02/2026 hasta el 02/02/2026 ambas fechas inclusive, todo de conformidad con lo establecido el articulo Nº243 del Reglamento Nacional de Carreras, el orden definitivo de llegada en esta carrera es el siguiente: Primer Lugar: EL DE WILL N°01, Segundo Lugar: THE SOLDIER Nº04, Tercer Lugar: TIO CARLITOS Nº03, Cuarto Lugar: FURETTO Nº05, Quinto Lugar: GRANDIOSSUS Nº07".

La Rinconada: Resolución Reunión 01 Jinete

Más allá del castigo, las estadísticas del 2025 avalan la calidad del aprendiz, quien cerró ese ciclo con 22 triunfos en su cuenta personal. En este inicio de temporada, y aun con la sanción a cuestas, Rivero demostró su vigencia al conquistar dos fotos con Castana Power y Etna´s Napper (USA) durante el fin de semana inaugural.